Azubi-Mangel: Vier-Tage-Woche als Lösung des Problems?

Von: Fabian Pieper

Teilen

Kann die Vier-Tage-Woche Firmen helfen, die keine Auszubildende finden? © Silas Stein/dpa

Viele Betriebe in Deutschland suchen händeringend Auszubildende. Möglicherweise kann die Vier-Tage-Woche ein Teil der Lösung sein.

Berlin – Sie ist ein hierzulande immer wieder diskutiertes Modell zur Gestaltung des Arbeitsalltags: die Vier-Tage-Woche. Statt von Montag bis Freitag zu arbeiten, dürfen die Arbeitnehmer in diesem Modell bereits am Freitag ausschlafen, brauchen nicht zur Arbeit zu gehen und haben damit einen freien Tag mehr pro Woche. Doch obwohl die Vier-Tage-Woche immer wieder ein Thema ist, haben sich nur wenige Firmen und Betriebe in Deutschland bislang dazu durchgerungen, sie als Arbeitsmodell einzuführen.

Die in der Regel 40 Stunden einer Fünf-Tage-Woche werden dadurch allerdings nicht weniger; sie werden lediglich auf dann nur noch vier Tage umgeschichtet. Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer im Schnitt zwei Stunden länger pro Tag arbeiten, um am Ende der Woche einen freien Tag zusätzlich zu haben.

Vier-Tage-Woche im Kampf gegen den Azubi-Mangel: Positive Erfahrungen aus der Praxis

Dies könnte ein attraktives Modell für junge Auszubildende sein – also für die Gruppe, an der es in Deutschland so sehr mangelt wie noch nie. So hat ein handwerklicher Ausbildungsbetrieb laut einem Bericht von Deutschlandfunk Nova gute Erfahrungen in den vergangenen Jahren damit gesammelt. Die Sanitärfirma aus Baden-Württemberg habe seit der Einführung die Anzahl der Bewerber auf einen Ausbildungsplatz mehr als verdoppelt, heißt es dort. Zudem seien die Auszubildenden am Montag erholter. Allerdings schließe das Modell dort nur Außendienstler ein; Bürokräfte und Mitarbeiter mit Kundenkontakt müssten weiterhin an allen fünf Wochentagen zur Arbeit erscheinen.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Viele Unternehmen kämpfen derzeit mit einem Mangel an Nachwuchs. Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sind im Jahr 2021 ein Drittel aller angebotenen Ausbildungsplätze nicht besetzt worden – so viele wie noch nie zuvor. Rund 42 Prozent aller Unternehmen konnten nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. „Nie war es schwieriger für die Betriebe, Azubis zu finden“, sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. Ein Grund dafür sei die zunehmende Orientierungslosigkeit von Schulabgängern, die aus dem coronabedingten Fehlen von Berufsberatungsangeboten resultiere.

Mangel an Auszubildenden in Deutschland ist größer geworden

Und das Problem könnte noch größer werden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sollen bis 2036 rund 12,9 Millionen Arbeitnehmer und damit rund 30 Prozent des Bestands in den Ruhestand gehen. Der Arbeitnehmer-Nachwuchs könne diese Zahlen nicht auffangen. Für einige Betriebe könnte die Vier-Tage-Woche ein Schritt zur Lösung der Nachwuchs-Probleme sein. In Sachsen-Anhalt wurde sogar eine Vier-Tage-Woche in der Schule getestet.