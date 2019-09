Autofahrer stirbt bei Unfall in Bebra - Kontrolle über Wagen verloren

Tragischer Unfall am Freitag im osthessischen Bebra - ein Autofahrer hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren und verunglückte tödlich.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der Mann am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich mehrfach und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehren aus Bebra und Breitenbach waren mit 40 Kräften im Einsatz. Die Feuerwehrleute mussten Teile der Frontscheibe entfernen, um dem Notarzt den Zugang zu dem Unfallopfer zu ermöglichen.

Zur Bergung des Toten stellten die Feuerwehrleute das Fahrzeug dann auf die Räder, beseitigten Trümmerteile und sicherten die Unfallstelle.

Straße war gesperrt - der Verkehr wurde umgeleitet

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die K 60 voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Hier befindet sich Lüdersdorf

Von Yulia Krannich und Mario Reymond

*hersfelder-zeitung.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.