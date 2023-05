Video zeigt kalte Dusche für Klima-Kleber: Wütende Autofahrer übergießen Aktivisten mit Flüssigkeit

Wasser, Limo oder anderes

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Moritz Bletzinger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Autofahrer wehren sich gegen Straßenblockaden der „Letzten Generation“. Sie begießen die Klimaaktivisten mit einer Flüssigkeit. Und das wohl immer öfter.

Berlin – Seit April vergeht kaum ein Tag ohne Straßensperre auf der Autobahn A100 in Berlin. Die „Letzte Generation“ macht mobil und blockiert regelmäßig den Berufsverkehr. Die Aktivisten wollen Aufmerksamkeit für die Klimakrise, Autofahrer reagieren entnervt.

„Letzte Generation“ protestiert auf A100 in Berlin: Autofahrer wehren sich offenbar mit Wasser

Dabei schlagen frustrierte Autofahrer immer wieder deutlich über die Stränge. Beleidigungen, Schläge, Tritte. Vor wenigen Wochen zerrte ein Mann zwei Frauen an den Haaren von der Straße, ein anderer bespuckte einen Protestierenden mit seinem Kaugummi.

🦺 Erneute Verkehrsunterbrechung in Berlin.



Trotz rabiatem Wegziehen von Protestierenden durch Autofahrende und dem vermehrt vorkommenden Übergießen einzelner Menschen mit Flüssigkeiten in vergangenen Wochen wird auch heute auf der A100 sowie versch. Bundesstraßen unterbrochen. pic.twitter.com/zeduXjnIPD — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 22, 2023

Fast schon harmlos, was sich in Berlin mittlerweile offenbar eingebürgert hat: Autofahrer verpassen den Klima-Klebern eine kalte Dusche. Sie kippen Wasser, Limo, oder was sie eben dabeihaben über die festgeklebten Protestierende. Die „Letzte Generation“ schreibt selbst, dass das immer häufiger vorkommt.

Mann kippt Flüssigkeit über Klima-Kleber: „Letzte Generation“ berichtet von „rabiatem Wegziehen“

„Trotz rabiatem Wegziehen von Protestierenden durch Autofahrende und dem vermehrt vorkommenden Übergießen einzelner Menschen mit Flüssigkeiten in vergangenen Wochen wird auch heute auf der A100 sowie verschiedenen Bundesstraßen unterbrochen“, kommentiert die Gruppe ein Video auf Twitter.

+ Die „Letzte Generation“ blockiert die Berliner Stadtautobahn: Ein Autofahrer kippt Wasser über die Protestierenden. © Paul Zinken/dpa/picture alliance

Darin ist ein Mann zu sehen, der auf drei Protestierende zugeht. In der Hand eine Flasche, vermutlich Wasser. Er schraubt sie auf und vergießt den Inhalt über die drei jungen Menschen. Festgeklebt ist zumindest einer offensichtlich nicht. Zum Schutz reißt er noch beide Arme nach oben, bevor ihn der Wasserschwall trifft. Die Aktivistinnen und Aktivisten wehren sich jedoch nicht aktiv und bleiben bei ihrer gewaltlosen Protestform. Gewaltsame Wegzerr-Versuche von Autofahrern sind im Video ebenfalls nicht zu sehen.

Wasser statt tätlichen Übergriffen, scheinbar haben Autofahrer einen neuen Weg gefunden, ihren Frust abzulassen. Derweil findet auch die „Letzte Generation“ neue Methoden für ihre Blockaden. Aktivisten kleben sich immer häufiger an Reifen fest.

Rubriklistenbild: © Paul Zinken/dpa/picture alliance