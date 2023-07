Autobahnen rund um Hamburg im Urlaubsmodus: Staus ärgern Reisende das ganze Wochenende

Von: Marvin Köhnken

Seit dem 14. Juli laufen in Hamburg die Schulferien. Weil auch fast alle anderen Bundesländer aktuell schulfrei haben, ist Stau rund um die Hansestadt ein stetiger Begleiter. (Archivbild) © Bodo Marks/dpa

Urlaubszeit ist Stauzeit. Kaum eine andere Stadt erlebt das so eindringlich wie Hamburg. Am Wochenende ist es wieder so weit: Stillstand vor allem auf den Autobahnen.

Hamburg/Rendsburg – Menschen aus 14 Bundesländern haben sich am Samstag auf den Weg in den Urlaub gemacht – denn in allen deutschen Ländern außer Bayern und Baden-Württemberg sind aktuell Sommerferien. Das hat auf einigen Autobahnen im Norden zuverlässig für Staus und Verzögerungen gesorgt. Auch für Sonntag gibt es eine Stauwarnung.

Am Samstagnachmittag staute sich der Verkehr Richtung Norden und Küsten laut dem ADAC-Staumelder vor allem auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg. Zwischen dem Dreieck Hamburg-Südwest und der Anschlussstelle Hamburg-Othmarschen meldete der Automobilclub zeitweise zehn Kilometer Stau. Zwischen den Anschlussstellen Bordesholm und Rendsburg/Büdelsdorf in Schleswig-Holstein hatte sich sogar ein Stau von 13 Kilometern Länge gebildet.

ADAC hat hohes Stau-Aufkommen erwartet und warnt vor Sonntagnachmittag

Die Staumeldungen waren vor dem Wochenende erwartet worden. Zu der Ballung an Autos auf den Straßen kamen am Samstag beispielsweise noch zu einer Teilsperrung auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg sowie Fahrradfahrer hinzu, die auf der A24 von Schwerin nach Hamburg unterwegs waren – entsprechende Behinderungen inklusive. Auch für Sonntagnachmittag warnt der ADAC vor Staus und empfiehlt, zu anderen Zeiten auf den Autobahnen rund um Hamburg unterwegs zu sein. Unfälle, wie zuletzt auf der A7 zwischen Marmstorf und Heimfeld, könnten die Situation weiter verschärfen.

In Nordrhein-Westfalen enden die Sommerferien am Freitag, 4. August. Das Bundesland hatte mit großem Abstand als erstes die Sommerferien eingeläutet. Erfahrungsgemäß zieht es viele Menschen von dort in den Norden – sehr zum Unmut aller, die in Hamburg und den angrenzenden Regionen mit dem Auto unterwegs sind. Das Land Hamburg selbst befindet sich seit dem 13. Juli in den Sommerferien.