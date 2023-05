Clever Parken beim Hafengeburtstag – so klappt die Anreise mit dem Auto

Von: Sebastian Peters

Ein geheimer Tipp könnte die nervige Parkplatzsuche verhindern. Wo die Parkmöglichkeit ist und wie man von dort zum Hafengeburtstag kommt, verrät ihnen 24hamburg.de.

Hamburg – Eine Million Besucher werden zum 834. Hamburger Hafengeburtstag an der Kaimauer rund um den Hamburger Hafen erwartet. Mit Live-Musik und viele abwechslungsreiche Veranstaltungen lockt Hamburg wieder viele Touristen und Schiffs begeisterte in die Hansestadt. Auch ein großes Feuerwerk wird es am Samstag wieder geben.

Fest: 834. Hafengeburtstag Hamburg Datum: 5. bis 7. Mai 2023 Ort: entlang der Elbe Attraktionen: Einlaufparade, Schlepperballett, Hafenmeile, Feuerwerk

Parkplätze zum Hamburger Hafengeburtstag – direkte Anreise mit dem Auto nicht zu empfehlen

Aber wie kann man am besten zum Hafengeburtstag mit dem Auto anreisen? Eine direkte Anfahrt, hin zu den Hamburger Landungsbrücken wird nicht „einfach so“ möglich sein. Wie bei jeden Hafengeburtstag sind rund um den Veranstaltungsort diverse Straßen gesperrt. Nur Anwohner dürfen etwas näher ran fahren.

Ein Geheimtipp könnte die nervige Parkplatzsuche ersparen. © dpa & imago

Auch wird der Straßenverkehr durch viele Umleitungen und die genannten Sperrungen stark überlastet sein. Eine direkte Anfahrt bis hin zur Pommes-Bude wird daher nicht zu empfehlen sein. Ein Geheimtipp kann beim Parkplatzproblem aber Abhilfe schaffen.

Geheimer „Parkplatz-Tipp“ für eine bequeme Anreise zum Hamburger Hafengeburtstag

Auf der anderen Elbseite, genau gegenüber den Hamburger Landungsbrücken, gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten. Aber keine Angst: Man muss nicht über die Elbe schwimmen, um an die Landungsbrücken zu gelangen. Dies wäre generell nicht zu empfehlen – durch die starke Strömung in der Elbe wäre dieses Unterfangen lebensgefährlich.

Stattdessen „unterquert“ man die Elbe: Durch den alten Elbtunnel, der inzwischen nur noch von Fahrradfahrer und Fußgänger genutzt werden darf, führt von der anderen Elbseite direkt an die Hamburger Landungsbrücken. Per Fahrstuhl geht es rund 24 Meter in die Tiefe, ehe man noch die Tunnelstrecke von 448 Meter zu überwinden hat. Positiver Nebeneffekt: Mit dem im Jahr 1975 errichteten alten Elbtunnel kann man bereits die erste Sehenswürdigkeit von Hamburg bewundern.