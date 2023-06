Aus Heimatpfarrei in Bayern: Brustkreuz des verstorbenen Papstes Benedikt gestohlen

Von: Katarina Amtmann

Unbekannte haben eine Vitrine in der Traunsteiner Kirche aufgebrochen und das Brustkreuz von Papst Benedikt gestohlen. Das Landeskriminalamt bittet Zeugen, sich zu melden.

Traunstein - Unbekannte haben das Brustkreuz des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. gestohlen. Der ehemalige Pontifex hatte das Brustkreuz seiner Heimatpfarrei in Traunstein vermacht. Das teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag, 20. Juni, mit. Das langjährige Oberhaupt der katholischen Kirche war am 31. Dezember gestorben.

Brustkreuz des verstorbenen Papstes Benedikt aus Kirche in Traunstein gestohlen

Der Vorfall geschah am Montag zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr in der Stadtkirche Traunstein. Die Unbekannten brachen eine in der Wand eingelassene Ausstellungsvitrine auf und entwendeten das darin ausgestellte Brustkreuz. Neben dem Diebstahl des wertvollen Brustkreuzes wurde auch die Kasse des Zeitschriftenverkaufsstandes aufgebrochen und das Bargeld daraus entwendet. Für die katholische Kirche ist der Wert des sakralen Gegenstandes nicht bezifferbar.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben zum konkreten Tathergang gemacht werden. Das Bayerische Landeskriminalamt bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das Brustkreuz von Papst Benedikt XVI. wurde aus Traunstein gestohlen (Archivbild). © Daniel Karmann/dpa/dpa-Bildfunk/Bayerisches Landeskriminalamt

Brustkreuz von Papst Benedikt gestohlen: Landeskriminalamt bittet um Zeugenhinweise

Wem sind zwischen 11.45 Uhr und 17 Uhr im Bereich der Stadtkirche Traunstein verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder dem gestohlenen Brustkreuz geben?

Landeskriminalamt hofft auf Zeugenhinweise

Hinweise werden vom Bayerischen Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 - 0 entgegengenommen. Alternativ können sich Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden. (kam)

