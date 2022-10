Aus Angst vor Putins Sabotage: Verstärkter Schutz für kritische Infrastruktur

Von: Yannick Hanke

Die mutmaßliche Sabotage an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 führt zum Umdenken: Mehr Schutz für kritische Infrastruktur in Deutschland vor Wladimir Putin.

Berlin/Wilhelmshaven – Erst die mutmaßliche Sabotage an den Gaspipeline Nord Stream 1 und 2, dann bei der Deutschen Bahn (DB) – wo soll das noch hinführen? Zwei Extrembeispiele, die zeigen, wie wichtig es ist, die kritische Infrastruktur zu schützen. Ist der Blick auf Deutschland gerichtet, gilt das Augenmerk nicht zuletzt dem zukünftigen LNG-Terminal in Wilhelmshaven. Hier will man vor möglichen Sabotagen, eventuell gar durch Russlands Präsidenten Wladimir Putin, geschützt sein.

Deutschland verstärkt Schutz für seine kritische Infrastruktur – aus Angst vor Sabotage durch Wladimir Putin

Wie die zuständige Polizeidirektion Oldenburg dem NDR bestätigt hatte, soll die Baustelle für das Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven besser bewacht werden als vor den mutmaßlichen Angriffen auf Nord Stream 1 und 2. Damit man auch gegen Angriffe von der Seeseite gerüstet ist, würde auch die Wasserschutzpolizei ihren Einsatz verstärken, hieß es. Es werde technisch aufgerüstet und mehr Streife gefahren.

Zwar gebe es keine konkreten Hinweise darauf, doch spricht der Oldenburger Polizeipräsident Johann Kühme mit Blick auf das LNG-Terminal in Niedersachsen von einer hohen Gefährdungslage. Ob damit auch eine von Russlands Präsidenten Wladimir Putin befohlene Sabotage gemeint sein kann? Das Spektrum würde vom friedlichen Besetzen der Baustelle durch Klimaaktivisten bis hin zu Anschlägen reichen. Näher ins Detail, vor allem aus einsatztaktischen Gründen, geht die Polizei aber nicht.

LNG-Terminal in Wilhelmshaven mit verstärkter Sicherheitspräsenz – „vermehrte Angriffe auf Deutschland“ wahrscheinlich

Die verstärkte Sicherheitspräsenz rund um das LNG-Terminal in Wilhelmshaven ist ein Ausdruck der gestiegenen Notwendigkeit, die kritische Infrastruktur in Deutschland besser zu schützen. Nicht zuletzt die Sabotage am Netz der Deutschen Bahn hat offengelegt, dass es hier noch reichlich Nachholbedarf gibt. Unklar ist in diesem Zuge auch noch, welche Rolle Russland und dessen Präsident und Fischstäbchen-Monopolist Wladimir Putin einnehmen.

Für Mischa Hansel vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) steht fest: „Dass fähige Nachrichtendienste über gewisse Zugänge zu kritischen IT-Infrastrukturen verfügen, müssen wir leider annehmen. Russland gehört auf jeden Fall dazu.“ Seiner Ansicht nach würde letztendlich die „politische Großwetterlage“ darüber entscheiden, in welchem Ausmaß „vermehrte Angriffe auf Deutschland“ wahrscheinlich sind. Das verriet Hansel t-online.

Wladimir Putins „Überlebensstrategie“: Angriffe auf kritische Infrastruktur im Westen

Damit die kritische Infrastruktur überhaupt sabotiert werden kann, müsse in der Regel ein immens großer Aufwand betrieben werden. Damit meint der Experte für Cybersicherheit „Personal mit unterschiedlichen Fähigkeiten, genaue Kenntnis der Systeme und auch viel Zeit, um Sicherheitslücken zu finden und Testläufe zu durchlaufen“. Und diese Voraussetzungen würden zumeist nur staatliche Akteure oder Gruppen, die Staaten sehr nahestehen, erfüllen. Dies treffe nun mal auf Russland zu.

Politisch motivierte Angriffe auf kritische Infrastrukturen haben auch einen psychologischen Effekt.

Nach Einschätzung von Hansel hätte Wladimir Putin zu Beginn vom Ukraine-Krieg noch kein Interesse daran gehabt, Nato-Staaten in den Konflikt mit hineinzuziehen. Mittlerweile hätte sich die Lage aber geändert, „Unsicherheit und Unruhe im Westen könnten jetzt Putins Überlebensstrategie werden“. Gerüchten zufolge steht Putin nämlich bereits vor seinem Sturz, und die Zahl der Kritiker in Russland gegenüber Putin wird nicht weniger.

„Davon haben wir nicht genug“: Sicherheits-Experte sieht kritische Infrastruktur in Deutschland nicht gesichert

Wie aber wird oder kann überhaupt verfahren werden, wenn parallel mehrere Angriffe auf die kritische Infrastruktur erfolgen? Natürlich sei die Politik angesichts der riesigen, potenziellen Angriffsfläche gefordert. Die Forderung von Hansel: „Die Gefahrenabwehr ist noch Ländersache, muss aber stärker als nationale und europäische Aufgabe verstanden werden“.

Man würde zwar viel über Cybersicherheit sprechen, doch würden letztendlich die tatsächlichen Ressourcen zählen, die man im Ernstfall einsetzen könne. „Und davon haben wir nicht genug“, lautet die ernüchternde Einschätzung von Hansel. Unmittelbar nach der Sabotage bei der Deutschen Bahn hatte schon Omid Nouripour, Co-Vorsitzender der Grünen, gefordert, die kritische Infrastruktur stärker zu schützen.

Innenministerin Faeser will neues Gesetz auf den Weg bringen, um kritische Infrastruktur in Deutschland besser zu schützen

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ist ob der Lahmlegung des Zugverkehrs in Norddeutschland alarmiert. Als unmittelbare Konsequenz auf die Sabotage hatte die Sozialdemokratin eine baldige Regelung zum besseren Schutz der kritischen Infrastruktur in Deutschland angekündigt.

Wir arbeiten intensiv am Kritis-Dachgesetz, das wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben

Hiermit würde man die Anforderungen an die Betreiber der kritischen Infrastrukturen in Deutschland merklich erhöhen. Diese müssten sich laut Faeser schließlich umfassend gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, Terrorismus, Sabotage, aber auch menschliches Versagen wappnen. Und „gleichzeitig etablieren wir Meldepflichten für Sicherheitsvorfälle und Berichtspflichten für Infrastrukturbetreiber und die EU-Mitgliedstaaten“, heißt es von Faeser.