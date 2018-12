Der Schaden nach einem Brand bei Premium Aerotec in Augsburg geht in den Millionenbereich.

In einer Werkshalle des Luftfahrtzulieferers Premium Aerotec in Augsburg hat es gebrannt. Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Es gab Verletzte.

Brand bei Augsburger Luftfahrt-Zulieferer - Auswirkungen auf Produktion?

Update 16.05 Uhr: Ein Feuer hat bei der Augsburger Airbus-Tochter Premium Aerotec einen Schaden von mindestens zehn Millionen Euro verursacht. Nach Angaben des Unternehmens brach der Brand in der Nacht zum Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache im Bereich der Oberflächenbearbeitung aus.

Der Brand habe auf jeden Fall Auswirkungen auf die Produktion im Augsburger Werk, erklärte Premium-Aerotec-Sprecherin Barbara Sagel. Es seien praktisch alle Airbus-Modelle betroffen. Konkrete Aussagen über Lieferverzögerungen könnten aber noch nicht gemacht werden. Nach Angaben von Airbus am Stammsitz in Toulouse dauert es aber ohnehin immer mehrere Monate, bis die in Augsburg produzierten Teile weiter verarbeitet seien und letztlich in Flugzeugen verbaut würden. Gemeinsam werde man nun nach Lösungen suchen.

Brand bei Luftfahrtzulieferer Premium Aerotec in Augsburg: Schaden im zweistelligen Millionenbereich

Polizei und Unternehmen gehen übereinstimmend von einem Sachschaden im zweistelligen Millionenbereich aus. Als das Feuer ausbrach, waren keine Mitarbeiter in dem Gebäude. Die Augsburger Kripo soll jetzt mit Gutachtern des Landeskriminalamtes die Ursache des Feuers ermitteln.

Mehrere Feuerwehrleute mussten wegen leichterer Beschwerden medizinisch untersucht werden. Sie konnten allerdings nach kurzer Zeit wieder nach Hause

Premium Aerotec hat rund 10 000 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Augsburg arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 4000 davon. Sie lieferten jedes Jahr „Komponenten, Baugruppen und ganze Rumpfsektionen für insgesamt mehr als 600 neue Airbus-Flugzeuge“.

In Deutschland hat der Airbus-Zulieferer vier weitere Werke in Norddeutschland: in Bremen, Hamburg, Nordenham und Varel (beide Niedersachsen). Daneben gibt es eine Fabrik in Rumänien. Seit einigen Jahren prüft Airbus den Verkauf der Augsburger Tochter.

Brand bei Augsburger Luftfahrt-Zulieferer - Riesiger Schaden und Verletzte

Augsburg - Beim Brand einer Werkshalle der Airbus-Tochter Premium Aerotec sind vier Feuerwehrmänner leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Brand am späten Donnerstagabend in einer Halle in Augsburg ausgebrochen.

Mehrere Einsatztrupps der Feuerwehr seien angefahren, die Löscharbeiten dauerten mehr als sieben Stunden. An der Halle sei ein „größerer Schaden“ entstanden, so eine Polizeisprecherin. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Premium Aerotec in Augsburg: Brand kostet Millionenbetrag

Premium Aerotec beschäftigt am Standort in Augsburg nach Angaben auf der Internetseite rund 4000 Arbeitnehmer, davon 170 Auszubildende und Studenten. Aufgrund der mehr als 100-jährigen Geschichte wird der Standort als „Pionierstandort des deutschen Flugzeugbaus“ bezeichnet. Die Airbus-Tochter fertigt dort unter anderem Leichtbaukomponenten aus Kohlefaser und Rumpfteile für zivile und militärische Zwecke.

lby/dpa

Lesen Sie auch auf Merkur.de*: Mann fährt immer wieder mit SUV gegen BMW - dann dreht er völlig durch - mit Video. Außerdem: Mann (78) verwechselt Vorwärts- und Rückwärtsgang - mit fatalen Folgen

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks