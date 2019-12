Nach Tod von Feuerwehrmann in Augsburg - Polizei gibt Details auf Pressekonferenz bekannt

Ein Feuerwehrmann wurde in Augsburg bei einem Streit getötet. Am Nachmittag wollen die Ermittler eine Pressekonferenz geben.

Augsburg - Am Freitagabend wurde ein Feuerwehrmann in Augsburg bei einem gewaltsamen Streit in der Innenstadt getötet. Der 49-Jährige war zusammen mit seiner Frau und einem befreundeten Pärchen unterwegs, als es zu der Auseinandersetzung mit einer Gruppe von sieben jungen Männern kam. Der Feuerwehrmann starb nach einem Schlag gegen den Kopf noch im Rettungswagen.

Die sieben jungen Männer waren vom Tatort geflüchtet. Mittlerweile wurden aber alle Tatverdächtigen festgenommen, wie Merkur.de* berichtet. Um 14.30 Uhr wollen die Ermittler in einer Pressekonferenz neue Details zu dem Fall nennen.

Feuerwehrleute aus ganz Deutschland trauern derweil gemeinsam mit den Augsburger Kollegen. „Unser Beruf ist etwas Besonderes, der Zusammenhalt und die Kollegialität sind über die Grenzen unserer Feuer- und Rettungswachen hinaus bekannt. Wir sind in unterschiedlichen Städten tätig, aber uns verbindet der Beruf“, heißt es in einer Pressemitteilung der Deutschen Feuerwehr-Gesellschaft. Als Zeichen der Verbundenheit sollen vor Feuer- und Rettungswachen im ganzen Land heute Abend um 18 Uhr Kerzen entzündet werden.