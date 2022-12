Dramatische Lage bei den Tafeln in Deutschland verschärft sich – Aufnahmestopp droht

Von: Fabian Pieper

Die Tafeln in Deutschland stecken in der größten Krise in ihrer Geschichte. © Christian Charisius/dpa

Großer Andrang bei zurückgehenden Lebensmittelspenden: Die Tafeln in Deutschland stecken in der größten Krise ihrer knapp 30-jährigen Geschichte.

Osnabrück – Erst war es Corona, jetzt ist es die Energie-Krise samt Inflation, die das Leben in Deutschland derzeit einschränkt und zu einer Herausforderung werden lässt. Ganz besonders herausfordernd aber ist die Situation für diejenigen, die es sowieso schon nicht leicht haben und unter finanzieller Not leiden. Sie trifft die Krise besonders hart.

Krise bei der Tafel: Mehr als 50 Prozent Zuwachs an Kunden seit Jahresbeginn

Das merken besonders Sozialverbände und soziale Einrichtungen, deren Hilfsangebote derzeit von sehr, sehr vielen Menschen wahrgenommen werden. Besonders im Blickpunkt sind die Tafeln in Deutschland. Sie verteilen Lebensmittelspenden an Bedürftige. Dafür sind sie ihrerseits auf Spenden angewiesen, die sie häufig in Form von ablaufender Ware aus Supermärkten beziehen.

Doch während die Anzahl der Tafel-Kunden laut Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbandes der Tafeln, seit Jahresbeginn um 50 Prozent auf rund zwei Millionen Menschen gestiegen sei, seien die Spenden zurückgegangen: „Es gibt einen spürbaren Rückgang“, sagte Brühl im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). „Handelsunternehmen versuchen, weniger zu verschwenden.“ So versuchten diese stattdessen, ihre Ware über Rabattaktionen kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch zu verkaufen.

Drastische Konsequenzen bei Deutschlands Tafeln: Aufnahmestopp wegen großen Andrang

Das hat für bereits ein Drittel der mehr als 960 Tafeln in Deutschland drastische Konsequenzen: Sie verhängten aufgrund des großen Andrangs und der fehlenden Ware einen Aufnahmestopp. Für Jochen Brühl eine frustrierende Situation: „Wir können ja nur das, was wir gerettet oder gespendet bekommen haben, verteilen.“

Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafeln in Deutschland. © Jens Kalaene/dpa

Eine derart herausfordernde Situation habe es in der fast 30-jährigen Geschichte der 1993 ins Leben gerufenen gemeinnützigen Hilfsorganisation noch nie gegeben, sagt Brühl. „Es kommen Menschen zu uns, die es vor der Krise so gerade eben finanziell hinbekommen habe. Jetzt stoßen sie an ihre Grenzen.“ Viele Menschen stünden vor der Entscheidung: Heizen oder Essen? Armut als gesamtgesellschaftliches Problem breite sich immer mehr aus. „Viele Menschen wissen derzeit nicht mehr, wo oben und unten ist.“

Tafel-Krise: Besonderer Leidensdruck für Bedürftige zur Weihnachtszeit

Und Jochen Brühl wirft noch einen umfassenderen Blick auf die Armut im Land, die besonders zur Weihnachtszeit für einen großen Leidensdruck sorge. Sie sei „für arme Menschen besonders schlimm: Weihnachtsgeschenke oder der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt sind unbezahlbar.“ Der Tafel-Chef kritisiert, dass es gemeinnützige Institutionen wie Tafel überhaupt geben muss. Die steigende Armut sei nicht individuell verschuldet, sondern eine Folge ungleicher Verteilung. Denn Jochen Brühl ist sich sicher: „Eigentlich ist genug für alle da.“