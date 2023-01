Eskalation Auto vs. Radfahrer: SUV versprüht Pfefferspray aus Seitenspiegel

Von: Ulrike Hagen

Geht der Kampf zwischen Rad- und Autofahrern in die nächste, martialische Runde? Ein neuer Monster-SUV hat Seitenspiegel, die Pfefferspray verschießen können – genau auf Fahrradhöhe.

Irvine/Kalifornien – Der Platz auf den Straßen ist knapp und umkämpft, der Ton zwischen Auto- und Radfahrern rau. Und vor allem in größeren Städten stehen sich in Deutschland die verhärteten Fronten schier unversöhnlich gegenüber. Das dürfte nicht besser werden, sollte der neue, militant aufgemotzte Vengeance des US-amerikanischen Autobauers Rezvani Motors den Weg auf Deutschlands Straßen finden. Die Ausstattungsmerkmale des fetten SUV lesen sich als Kampfansage: Unter anderem gibt es Außenspiegel, die Pfefferspray verschießen können – potenziell in exakt der richtigen Höhe, um lästige Fahrradfahrer in ihre Schranken zu weisen.

Der aufgemotzte Rezvani Vengeance hat blendende Stroboskoplichter, elektrifizierte Türgriffe und Außenspiegel, die Pfefferspray verschießen können – praktisch, um lästige Radfahrer in ihre Schranken zu weisen. © Rezvani Motors

Mega-SUV für den Verkehrsnahkampf kommt – er kann Pfefferspray aus dem Seitenspiegel sprühen

Weitere fragwürdige Details des „Militärpakets“ des US-Schlittens, dem aufgrund seiner Breite wie vielen anderen SUVs ein Bußgeld beim Fahren auf deutschen Autobahnen droht: kugelsicheres Glas, blendende Stroboskoplichter, Stahlrammpuffer, Sprengkörpererkennung, kontinuierliche Videoaufzeichnung, unter Strom stehende Türgriffe, verschiedene Sirenenoptionen, Blendlicht, sieben kugelsichere Westen, sieben kugelsichere Helme und Gasmasken.

SUV kann Pfefferspray in Radfahrerhöhe versprühen: „Die Rache ist dein!“

„Die Rache gehört Ihnen“, bewirbt Rezvani den Wagen, dessen Namen man mit „Vergeltung“ oder „Rache“ übersetzen kann. Auf der Website des Fahrzeugbauers mit Sitz in Irvine, Kalifornien, wird beschrieben, wie das Auto eine dichte Rauchwolke erzeugen kann, um Verfolger hinter dem Wagen einzunebeln, und wie es elektromagnetische Impulse von Atomwaffen aufspüren kann. Sehr praktisch für den Verkehrsnahkampf.

„Ist der Rezvani Vengeance nicht das sicherste Fahrzeug für Sie und Ihre Kinder?“

Das Beängstigende an dem Monster von einem SUV: Es begeistert offenbar nicht etwa nur militante PS-Fetischisten, sondern ganz normale Durchschnittsbürger und -bürgerinnen, zumindest in den USA. In einem inzwischen viral gehenden TikTok-Video, das @mobile_mama online stellte, ist die Mutter zu sehen, wie sie ihren Followern hingerissen den Pfefferspray-Spiegel – „mein Favorit“ – vorstellt. „Ihre Kinder werden es lieben, dass es von einem Videospiel-Designer gestaltet wurde“, zwitschert sie. Und: „Ist der Rezvani Vengeance nicht das sicherste Fahrzeug für Sie und Ihre Kinder?“

SUV mit Kampfansage: Stroboskoplichter, Stahlrammpuffer, unter Strom stehende Türgriffe

Für alle anderen Verkehrsteilnehmer – egal ob auf dem Fahrrad oder per pedes – dürfte das auf jeden Fall nicht gelten: Nach Angaben des US-amerikanischen Insurance Institute for Highway Safety ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fußgänger bei einem Unfall getötet wird, bei einem SUV zwei- bis dreimal so hoch wie bei einem normalen Auto. Was jedoch nicht nur für SUV-Besitzer gilt, sondern für alle Autofahrer: Der „Holländer-Griff“ kann Leben retten.

CO₂-Emissionen durch SUVs steigen stärker als durch Luftfahrt und Schwerindustrie

SUVs sind allerdings auch auf andere Weise schwer gesundheitsgefährdend, denn sie gehören zu den schlimmsten Klima-Killern der Welt. Die Internationale Energieagentur (IEA) stellte fest, dass sie die protzigen Geländelimousinen zweitgrößte Ursache für den weltweiten Anstieg von CO₂-Emissionen in den letzten zehn Jahren waren – und damit die Schifffahrt, die Luftfahrt, die Schwerindustrie und sogar den LKW-Verkehr blass aussehen lassen.

Auch der Vengeance ist – selbstverständlich! – kein Elektro-SUV. Angetrieben wird die Standardversion von einem 6,2-Liter-V8-Motor mit 420 PS. Die Preise für den gepanzerten Boliden beginnen bei 285.000 Dollar. Rechnet man alle verfügbaren Optionen hinzu, kommt man auf einen Preis von fast 600.000 Dollar. Wen das nicht abschreckt, der kann sein oder ihr Exemplar jetzt für eine Gebühr von 1.500 Dollar reservieren.