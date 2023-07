Wohnung verzweifelt gesucht: Junge Frau schlägt ihr Lager am Münchner Hauptbahnhof auf

Von: Lukas Schierlinger

Das Geld für ein Hotel will Suki lieber sparen. Auf der Suche nach einer Wohnung in München nutzt die junge Frau den Hauptbahnhof als Kommandozentrale.

München – „Geplant war das nicht, es ist einfach so passiert“, beschreibt Suki ihre derzeitige, etwas unkonventionelle Lebensform. Seit über eine Woche hat sie ihr Lager am Münchner Hauptbahnhof aufgeschlagen. Auf der Suche nach einer Wohnung in der Landeshauptstadt will Suki, die als Model und Video Editor arbeitet, das Geld für ein Hotel sparen.

„Ich weiß natürlich, dass ich sehr privilegiert bin und im Notfall auf die Unterstützung meiner Familie zurückgreifen könnte“, schickt sie im Gespräch mit unserer Redaktion voraus. „Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die wirklich ernsthafte Probleme haben.“

„Zuerst wollte ich mich nur für einen Tag am Hauptbahnhof einrichten“

Die vergangenen vier Jahre hat sie in London verbracht, jetzt will Suki wieder näher bei ihrer Familie in Bayern sein. Aus beruflicher Sicht hält sie es für sinnvoll, den Lebensmittelpunkt wieder in eine Großstadt zu verlagern. Auf der Suche nach einer geeigneten und bezahlbaren Wohnung in München stößt Suki aber auf gewisse Hürden.

„Zuerst wollte ich mich nur für einen Tag am Hauptbahnhof einrichten“, berichtet das Model. „Doch dann hat sich ganz spontan noch eine Besichtigung ergeben.“ Seither sei der Spind gebucht. Über ihren etwas ungewöhnlichen Lifestyle hält Suki ihre zahlreichen Tiktok-Follower mit kurzen Videos auf dem Laufenden.

Seit vergangenen Dienstag (18. Juli) folgen die Tage einer festen Routine. In der Früh geht Suki zum Spind, in dem sie ihre Reisetasche verstaut hat, putzt Zähne und zieht sich um. Auch die zahlungspflichtigen Duschkabinen am Hauptbahnhof nimmt sie in Anspruch. Beim Bäcker deckt sie sich mit Frühstück ein und beginnt dann, aktuelle Wohnungsinserate zu checken, oder vertreibt sich die Zeit an der Isar. „Ich verbringe auch viele Stunden damit, Mieterselbstauskünfte auszufüllen“, berichtet die junge Frau aus Bayern mit einem Schmunzeln.

Suki sucht nach Wohnung in München: „Traumhaft, wenn sie im Glockenbachviertel gelegen wäre“

„Wo schläfst du eigentlich?“ In einem Tiktok-Video greift Suki die wohl brennendste Frage selbst auf. Oftmals finde sie bei Bekannten einen Schlafplatz, manchmal feiere sie die Nacht aber auch mit Freunden in Münchner Clubs durch. Ganz schön anstrengend, und auch nicht ungefährlich, oder? „Ja, natürlich.“

Brenzlige Situationen habe sie am Hauptbahnhof bislang keine erlebt. „Aber als Frau ist es schon manchmal unheimlich. Ich versuche, äußerst vorsichtig zu sein.“ Sie achte etwa darauf, sich nur alleine fortzubewegen, wenn es hell ist. Die hohe Polizeipräsenz am Hauptbahnhof gebe ihr Sicherheit, sagt Suki.

Etwa zehn Besichtigungen habe sie hinter sich, berichtet die junge Frau. Schöne Wohnungen seien dabei gewesen, geklappt hat es aber noch nicht. Suki will mit einer Freundin zusammen in eine WG ziehen. Beim Budget will sich das Duo auf 1500 Euro beschränken. „Eine Zwei-Zimmerwohnung innerhalb des Mittleren Rings wäre super; traumhaft, wenn sie auch noch im Glockenbachviertel gelegen wäre.“

