Ohne jede Scham! Paar dreht frivolen Schmuddel-Film auf Aldi-Parkplatz

Wildes Treiben auf einem Aldi-Parkplatz in Hessen.

Auf einem Parkplatz in Hessen haben sich zwei Personen während intimer Handlungen filmen lassen. Die Polizei sucht nun nach Kinderzeugen, die alles mitansehen mussten.

Kelkheim - Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, die auf einem Parkplatz im hessischen Kelkheim ein verstörendes Treiben mitansehen mussten. Zwei Personen sollen dort „sexuelle Handlungen vorgenommen“ haben - und das völlig ungeniert an einem Sonntagnachmittag. Doch damit nicht genug: Eine dritte Person sei ebenfalls dabei gewesen und habe die beiden dabei gefilmt. Das berichtet die Polizei, die von einem Passanten wegen der Aktion verständigt wurde.

Aldi-Parkplatz: Kinder mussten obszönen Dreh mitansehen

Der Vorfall hatte sich zwar bereits am 19. Mai ereignet, nun sucht die Polizei aber öffentlich nach weiteren Zeugen. Denn davon soll es gleich mehrere gegeben haben: Einige Kinder und Jugendliche, die zwischen zehn und vierzehn Jahren geschätzt werden, sollen das bunte Treiben beobachtet haben. Gestört habe dies aber weder die zwei „Darsteller“ noch den Kameramann.

„Tatort“ Aldi-Parkplatz: Passant spricht das Paar an

Laut Medienberichten sei der „Tatort“ ein Parkplatz von Aldi gewesen, der am Sonntag wie gewöhnlich geschlossen hatte. Der Passant habe die drei Personen angesprochen, die daraufhin in ein Auto gestiegen und weggefahren seien.

nz