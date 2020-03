Zentrales Atommüll-Lager in Würgassen (NRW) geplant - Bund will 450 Millionen Euro investieren

In Würgassen (NRW) soll ein zentrales Lager für Atommüll entstehen. Ab 2027 soll hier ein Logistikzentrum für radioaktive Abfälle aus ganz Deutschland entstehen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerk Würgassen (NRW) soll ein zentrales Lager für radioaktiven Müll aus ganz Deutschland entstehen. Planungen zufolge sollen dort Atomabfälle gesammelt und sortiert werden, sodass sie ins Endlager Konrad nach Salzgitter gebracht werden können. Das gab die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) auf einer Pressekonferenz am Freitag, 6. März, bekannt.

Im geplanten Logistikzentrum in Würgassen sollen laut BGZ mittel- und schwachradioaktiven Abfälle zwischengelagert werden. Dafür soll eine oberirdische Stahlbetonhalle gebaut werden.

Atommüll in Würgassen (NRW): Kraftwerk wurde 1994 stillgelegt

Anfang der 1970er Jahre ging das Atomkraftwerk Würgassen (NRW), das sich in der Nähe von Bad Karlshafen im Kreis Kassel befindet, in Betrieb. Es war seinerzeit der erste kommerziell betriebene Atommeiler in Westdeutschland. Doch keine 25 Jahre später musste der 670-Megawatt-Reaktor aufgrund seiner Störanfälligkeit wieder vom Netz. Bei einer Revision wurden 1994 Haarrisse am Reaktordruckgefäß festgestellt. Der Betreiberin Preussen Elektra erschien die Reparatur unwirtschaftlich. Das Kraftwerk wurde endgültig stillgelegt.

Der Ausbau der „heißen“ Anlagenteile und die Entfernung der abgebrannten Brennelemente dauerten Jahre. Doch eine „grüne Wiese“, wie die Preussen-Elektra-Mutter Eon und Politiker ehedem versprochen hatten, ist das stillgelegte Kraftwerk in Würgassen bis heute nicht.

Zentrales Lager für Atommüll in NRW: Ab 2027 Transporte nach Würgassen

Während die stark radioaktiv strahlenden Teile noch abtransportiert wurden, blieben 5000 Tonnen mittel- und schwachstrahlender Müll in der Würgasser Transportbereitstellungshalle liegen. Der Abtransport aus Würgassen wurde Jahr für Jahr verschoben. Denn Schacht Konrad, das vorgesehene Endlager für diese Art von Atommüll, ist noch immer nicht fertiggestellt.

Hier liegt das ehemalige Atomkraftwerk Würgassen (NRW):

Die Hoffnung weiter Teile der Bevölkerung im Dreiländereck von Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, dass das atomare Zwischenlager spätestens 2027, der anvisierten Fertigstellung von Schacht Konrad, geräumt werden kann, erfüllt sich vermutlich nicht. Im Gegenteil: Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) will in Würgassen (NRW) ein Logistikzentrum für mittel- und schwachradioaktiven Müll aus ganz Deutschland einrichten.

Würgassen (NRW) soll bundesdeutsche Drehscheibe für Atommüll werden

Von hier aus sollen ab 2027 jeden Tag Atommülltransporte aus insgesamt 16 Zwischenlagern aus ganz Deutschland in den Beverunger Ortsteil Würgassen rollen. Hier sollen sie sortiert und passgenau für den Weitertransport zum 130 Kilometer entfernten Salzgitter zusammengestellt werden. Das Gros der Transporte soll über die Schiene laufen. Würgassen (NRW) würde nach diesen Plänen dann die bundesdeutsche Drehscheibe für Atommüll.

Die Atom-Abfälle stammten aus dem Betrieb und Rückbau von Atomkraftwerken sowie aus Forschung, Industrie und Medizin. Die Konzentration der Abfallbehälter in Würgassen sei notwendig, um die zügige Einlagerung des Atommülls im Endlager Konrad sicherzustellen, sagte Dr. Ewold Seeba, Vorsitzender der Geschäftsführung der BGZ. Für das Würgasser Logistikzentrum sei eine 325 mal 125 Meter große und 16 Meter hohe Stahlbetonhalle vorgesehen. Die Fertigstellung sei ebenfalls für 2027 geplant.

Atommüll in Würgassen (NRW): 450 Millionen Euro werden investiert

Die Investition in das Logistikzentrum für Atommüll bei Würgassen (NRW)will sich der Bund eine Menge kosten lassen: Man gehe von 450 Millionen Euro aus, sagte Seeba. Es würden 100 Dauerarbeitsplätze entstehen. Aus neun in der engeren Wahl befindlichen Standorten sei für die BGZ Würgassen der geeigneteste.

Das Genehmigungsverfahren für das Projekt soll in Kürze starten. Die BGZ lädt die Öffentlichkeit am 18. März zur Vorstellung und Diskussion in die Turnhalle Würgassen ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Von Gerd Henke (mit dpa)

Die Art und Weise der Lagerung des Atommülls in Würgassen (NRW) entspricht besonderer Strahlen-, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbestimmungen, berichtet hna.de*.

