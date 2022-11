Die Leoniden: Ist 2022 mit einem regelrechten Sternschnuppen-Feuerwerk zu rechnen?

Von: Patrick Klapetz

Sternschnuppen über einer Berglandschaft an einem See (Symbolbild). © Matthias Balk/dpa

Mitte November können Sie die Sternschnuppen der Leoniden am Nachthimmel sehen. Die meisten Sternschnuppen erscheinen am 17. November 2022. Doch dieses Jahr könnte es am 21. November 2022 zu einem regelrechten Sternschnuppen-Ausbruch kommen.

Berlin – Es regnet wieder Sternschnuppen. Die Leoniden werden in der Nacht vom 17. auf den 18. November 2022 über Deutschland erscheinen. Sie gehören vermutlich zu den bekanntesten Sternschnuppen-Erscheinungen am Nachthimmel. Obwohl es eigentlich nur recht wenige leuchtende Schweife sind – zumindest in den meisten Jahren. Anders als bei den Perseiden oder Geminiden, können die Leoniden „durchaus auch mal an starke Ausbrüche haben“, sagt Dr. Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.

Die Leoniden 2022: Sternschnuppennacht im November – Wie viele Sternschnuppen zu sehen sind

Im Jahr 1833 sollen es bei den Leoniden sogar bis zu 200.000 Sternschnuppen pro Stunde gewesen sein. Doch ein solcher Ausbruch findet nur ungefähr alle 33 Jahre statt. Das passiert, wenn die Erde den Schweif des Kometen Tempel-Tuttle kreuzt und dieser kurz zuvor unser inneres Sonnensystem durchkreuzt hat. 2043 soll es wieder ein regelrechter Meteorsturm von mehreren Tausend Sternschnuppen geben.

Für die meisten Jahre werden es jedoch nur wenige Sternschnuppen sein. Beim Höhepunkt der Leoniden werden es bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde sein. Doch auch hier gibt es eine Einschränkung: Es müssen idealen Bedingungen vorliegen. Diese sind erreicht, wenn der Radiant direkt über einem steht und der gesamte Himmel überblickt werden kann. Als Radiant wird der Punkt am Himmel bezeichnet, von dem die Sternschnuppen scheinbar kommen, so Liefke. Wie Sternschnuppen entstehen, erklärt die Astronomin kreiszeitung.de in einem weiteren Beitrag.

Sternschnuppennacht 2022: Gibt es in diesem Jahr einen Ausbruch der Leoniden?

Die Faustregel zur Beobachtung von Sternschnuppen besagt: Die maximale Anzahl an Sternschnuppen wird mit dem ZHR (Zenithal Hourly Rate, bzw. zenitale stündliche Rate) angegeben. Tatsächlich können Beobachter ungefähr die Hälfte der angegebenen Sternschnuppen pro Stunde erkennen – bei den Leoniden wären das circa fünf Lichtschweife pro Stunde.

2022 könnte laut der Internationalen Meteor-Organisation IMO ein Ausnahmejahr werden. Eventuell sausen bei idealen Bedingungen stündlich mehr als 50 Sternschnuppen über den Nachthimmel hinweg – eine andere Berechnung schätzt, dass es am 21. November 2022 sogar mehr als 250 Sternschnuppen pro Stunde sein könnten.

Abseits der Leoniden: Diese Sternschnuppen wird es 2022 noch geben Neben den Leoniden wird es Ende 2022 noch weitere Meteorströme geben: Die Geminiden erscheinen zwischen dem 4. und 17. Dezember 2022 und haben ihren Höhepunkt in der Nacht zum 15. Dezember 2022 mit maximal 150 Sternschnuppen pro Stunde. Die Ursiden sind weniger spektakulär: Ungefähr zehn Sternschnuppen pro Stunde zeigen sich an Weihnachten am Nachthimmel. Vom 17. bis zum 26. Dezember können Sie mit etwas Glück die Ursiden erkennen. Im Januar 2023 geht es dann mit den Quadrantiden weiter. Hier dürfen Sie bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde erwarten. Die ersten von ihnen zeigen sich bereits am 28. Dezember 2022 – der Höhepunkt ist für die Nacht zum 4. Januar 2023 zu erwarten.

Leoniden beobachten: So können Astro-Fans das Himmelsschauspiel sehen

Wer die Leoniden 2022 beobachten möchte, muss einiges beachten: Mit ungefähr 71 Kilometern pro Sekunde gehören die Leoniden zu den schnelleren Sternschnuppen. Der Blick gen Himmel lohnt sich besonders ab Mitternacht. Der scheinbare Ursprung der Leoniden befindet sich im Sternbild Löwe. Dieser wird ab 23 Uhr (17. November 2022) am nordost-östlichen Horizont erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt aber noch recht tief am Nachthimmel stehen.

Wann fallen die Leoniden? Jährlich im November sind die Leoniden am Sternenhimmel zu sehen. Noch bis zum 30. November können Interessierte die Sternschnuppen am Himmel beobachten. Der Name der Leoniden geht auf das Sternenbild Löwe zurück, aus denen sie zu entströmen scheinen.

Gegen ein Uhr nachts (18. November 2022) wird dann auch der abnehmende Mond zu sehen sein, der genau unter dem Sternbild Löwe stehen wird. Zwar dient der Mond als Orientierung, ist aber auch ein Problem: Erst am 12. November 2022 war Vollmond. Das heißt, der Erdtrabant wird noch sehr hell leuchten und kann damit leuchtschwächere Sternschnuppen verdecken – das Beobachten der Leoniden wird dadurch deutlich erschwert.

Bis zum Morgengrauen wird das Sternbild gen Süden wandern. Der Mond wird ab ungefähr halb vier Uhr morgens eher links unterhalb vom scheinbaren Ursprung der Leoniden stehen. Sobald die ersten Sonnenstrahlen erscheinen, wird das Himmelsspektakel zu Ende sein. Doch auch danach kann noch die ein oder andere Sternschnuppe am Himmel erscheinen. Die Leoniden sind noch bis zum 30. November 2022 zu sehen – und vielleicht sogar mit einem großen Meteorstrom am 21. November.