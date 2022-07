Mond am Goldenen Tor der Ekliptik im Juli 2022

Von: Patrick Klapetz

Teilen

22-07-23 Goldene Tor (Titel).jpg © Stellarium, kreiszeitung.de/P. Klapetz

Am frühen Morgen des 23. Juli befindet sich der Mond nicht nur in der Nähe der Plejaden. Der Mond wird in der Nacht das Goldene Tor der Ekliptik passieren.

Astronomie-Enthusiasten dürfte das nachfolgende Ereignis besonders freuen: Der Mond befindet sich im Juli 2022 am Goldenen Tor der Ekliptik. Während der Mond am frühen Morgen des 23. Juli noch vor diesem Himmelstor und nahe der Plejaden stehen wird, hat der Erdtrabant diese Passage in der darauffolgenden Nacht bereits durchquert.

Ekliptik und Goldene Tor erklärt

Was ist die Ekliptik? Die Ekliptik beschreibt die scheinbare Bahn der Sonne, die sie über das Jahr hinweg am Himmel hinterlässt. Scheinbar ist hier wichtig, denn eigentlich sind es ja wir, die um die Sonne wandern. Stellen Sie sich hierfür einfach vor, sie gehen jeden Tag zur selben Uhrzeit an denselben Ort. Dort machen sie jeden Tag ein Foto mit dem exakt identischen Ausschnitt. Wenn Sie nun die Bilder nach einem Jahr zusammenfügen, können Sie erkennen, wie die Sonne am Firmament entlang wandert. Entlang dieser Linie wandern auch Planeten, Tierkreiszeichen oder auch unser Mond. Was ist das Goldene Tor der Ekliptik? Das Goldene Tor der Ekliptik befindet sich zwischen zwei Sternhaufen: die Plejaden und die Hyaden. Unsere Vorfahren merkten irgendwann, dass der Mond zwischen diesen beiden markanten Sternhaufen durchweg wandert. Sie zogen eine fiktive Linie zwischen den beiden Plejaden und Hyaden und tauften diese Stelle das Goldene Tor der Ekliptik.

Die Sternhaufen der Plejaden und Hyaden erklärt

Die Plejaden sind einer der berühmtesten Sternhaufen, die Sie mit dem bloßen Auge erkennen können. Zwar besteht dieser Sternhaufen aus mindestens 1.200 Sternen, besonders markant sind aber die sieben Sterne Pleione, Atlas, Alkione, Merope, Electra, Maia und Taygeta. Aus diesem Grund werden die Plejaden auch die Sieben Schwestern oder Siebengestirn genannt. Sie sind vor ungefähr 125 Millionen Jahren in unserer Milchstraße entstanden.

Die Hyaden sind dagegen viel älter, aber weniger bekannt. Die Hyaden sind circa 600 Millionen Jahre alt und bestehen aus rund 350 Sternen. Um die Hyaden zu erkennen, müssen Sie zum Sternbild Stier (lat. Taurus) schauen und den Stern Aldebaran suchen. Er befindet sich nahe der V-Spitze des Sternbildes.

Wann steht der Mond am Goldenen Tor der Ekliptik?

Der Mond am Goldenen Tor der Ekliptik ist im Juli 2022 etwas für Nachteulen und Hardcore-Astronomie-Fans. Denn das astronomische Ereignis findet sich inmitten der Nacht ein. Eine gute Zeit, um das Goldene Tor der Ekliptik und den Mond zu beobachten, ist 3:00 Uhr (MESZ) morgens. Am Morgen des 23. Juli steht der Mond vor dem Goldenen Tor der Ekliptik und rechts neben den Plejaden.

22-07-23+24 Mond & Goldene Tor.jpg © Stellarium, kreiszeitung.de/P. Klapetz

Der Mond erscheint in dieser Nacht als schmale, abnehmende Mondsichel. Seine Neumondphase erreicht der Erdtrabant am 28. Juli 2022 und wird sich dann nicht zu erkennen geben. In der Nacht des 24. Juli gegen 3:00 Uhr hat der Mond das Goldene Tor der Ekliptik bereits durchquert. Um das astronomische Ereignis zu beobachten, müssen Sie zur östlichen Himmelsrichtung schauen. Zwischen 2:30 Uhr und 3:30 Uhr kann man den Mond gut am Goldenen Tor der Ekliptik erkennen.

Astronomische Ereignisse im Juli 2022

Der Juli 2022 wartet mit vielen astronomischen Ereignissen auf. Bereits der Vollmond am 13. Juli war ein Supermond. Und der Erdtrabant erreichte an diesem Tag seinen erdfernsten Punkt für das Jahr 2022. Über den gesamten Monat hinweg kann man die Konstellation des Sommerdreiecks beobachten. Außerdem befinden sich im Juli 2022 die Planeten Mars, Jupiter und Saturn in einer Linie.

Am 16. Juli stand der Saturn neben dem Mond. Und am 19. Juli befindet sich der Mond neben dem Jupiter. Die ersten Sternschnuppen zeigten sich ebenfalls Mitte Juli, wobei der Höhepunkt der Perseiden im August noch spektakulärer werden wird. Für Astro-Fans ist der Sommer definitiv eine tolle Jahreszeit.