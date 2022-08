So groß wie Hochhäuser: Asteroiden fliegen an der Erde vorbei

+ © - Künstlerische Darstellung eines erdnahen Asteroiden im Vorbeiflug. Foto: NASA © -

In der Nacht zum Samstag und Sonntag fliegen zwei Asteroiden an der Erde vorbei. Sie beide sind so groß wie Hochhäuser. Doch eine Gefahr für uns Erdbewohner besteht nicht.

Das Ende der Menschheit wie in Don’t Look Up wird am Wochenende nicht eintreten. Dennoch fliegen zwei große Asteroiden an der Erde vorbei. In der Nacht zum Samstag, den 6. August 2022, soll um ein Uhr morgens (MESZ) der erdnahe Asteroid 2016 CZ31 der Erde auf 2,8 Millionen Kilometer nahekommen.

Zur Einordnung: Der Mond ist von der Erde circa 384.000 Kilometer entfernt, beziehungsweise 0,384 Millionen Kilometer. Der Mars kann sich der Erde um rund 55 Millionen Kilometer annähern – das passiert ungefähr alle 16 Jahre. Mit einem Abstand von 2,8 Millionen Kilometern ist der Asteroid 2016 CZ31 keine Gefahr für uns Erdbewohner. Mit seiner Größe von rund 122 Metern im Durchmesser hätte er bei einem Einschlag dennoch einiges an Schaden angerichtet.

Ab wann ist ein Asteroid ein Städte-Killer?

Himmelskörper mit einer Größe von mehr als 140 Metern werden unter anderem Städte-Killer genannt. Doch auch hier gibt es Entwarnung: So ein Asteroid müsste erst einmal in einer besiedelten Umgebung einschlagen – da der größte Teil der Erde mit Wasser bedeckt ist und nicht alle Landmassen so dicht wie beispielsweise Deutschland besiedelt sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines Asteroideneinschlages auf eine Stadt eher gering.

Dennoch kann es zu einem solchen Einschlag kommen. Einer der bekanntesten Vorfälle in den letzten Jahren ereilte sich in Russland. Am 15. Februar 2013 ist in Tscheljabinsk ein Meteor über der Stadt auseinander gebrochen. Bei dem Vorfall im Ural wurden fast 1.500 Menschen verletzt. Beim eintreten in die Erdatmosphäre ereilte sich ein sogenannter Airburst. In einer Höhe von ungefähr 30 Kilometern brach das Objekt auseinander und erzeugte eine Luftdetonation. Die Schallwelle ließ die Fenster der Stadt zerspringen. Darum gab es auch so viele Verletzte.

Zweiter Asteroid in Erdnähe in der Nacht zum Sonntag

Neben 2016 CZ31 wird ein weiterer Asteroid am Wochenende an der Erde vorbeifliegen. Das Objekt 2013 CU83 soll am 7. August 2022 um 1:37 Uhr (MESZ) an der Erde vorbeifliegen. Mit seinen 183 Metern im Durchmesser gehört dieser Asteroid definitiv zu den Städte-Killern. Doch er wird mit sieben Millionen Kilometern die Erde verfehlen. Das entspricht dem 18-fachen Abstand zwischen Erde und Mond.

Da 2013 CU83 über 140 Meter groß ist und der Erde näher als 7,48 Millionen Kilometer kommt, wird er von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA als potenziell gefährlich eingestuft. Asteroiden mit einer Größe von mehr als einem Kilometer bekommen übrigens den Beinamen Planetenkiller. Doch ein Asteroid wie in Don’t Look Up wird die Erde die mindestens nächsten hundert Jahre nicht treffen. Darin sind sich die meisten Astronomen und Astronominnen einig.

Besonders die großen Objekte sind den verschiedenen Raumfahrtbehörden bekannt. Denn diese durchkämmen das Sonnensystem nach potenziellen Gefahren aus dem All. Wie man einen Asteroiden abwehren kann, soll noch in diesem Jahr mit der DART-Mission der NASA erprobt werden. Die Raumsonde soll einen kontrollierten Aufprall auf den 160 Meter großen Asteroiden Dimorphos durchführen, um dessen Umlaufbahn zu beeinflussen. Weitere Missionen dieser Art werden wohl in den nächsten Jahren folgen.

Und wann kommt der nächste Asteroid der Erde nahe? Das Strahlantriebslabor der NASA (Jet Propulsion Laboratory, kurz: JPL) hat dafür eine Seite mit den nächsten vorbeifliegenden Asteroiden erstellt.