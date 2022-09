30 Jahre nach „Arsch huh“: Künstler starten Neuauflage in Köln

Am Rosenmontag 2022 sollen sich auch am 9. November zahlreiche Menschen auf dem Chlodwigplatz © Oliver Berg/dpa

Am 9. November 2022 heißt es auf dem Chlodwigplatz in Köln erneut: „Arsch huh, Zäng Ussenander!“. Dabei gibt es eine wichtige Botschaft.

Köln – 30 Jahre ist es her, dass Künstler aus Köln mit „Arsch huh, Zäng Ussenander!“ (Kölsch für Arsch hoch, Zähne auseinander) gemeinsam eine Großveranstaltung gegen Rassismus und Neonazis starteten. Rund 100.000 Menschen nahmen damals an dem Solidaritätskonzert teil. Nun gibt es eine Neuauflage: Am 9. November 2022 – und damit auf den Tag genau 30 Jahre nach der ersten Kundgebung – heißt es wieder „Arsch huh, Zäng Ussenander!“.

24RHEIN hat einen Überblick zu „Arsch huh, Zäng Ussenander!“ 2022 in Köln.

„Köln bekennt sich zu Toleranz und Vielfalt. Rechtsextreme Gruppen und Parteien spielen in Köln kaum eine Rolle. Aber Wachsamkeit bleibt geboten: Hanau und Halle, rassistische und antisemitische Übergriffe zeigen, dass der Kampf für eine demokratische und solidarische Gesellschaft weitergehen muss“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. (jw)