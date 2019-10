Toter auf einem Betriebsgelände  gefunden: Identität und Todesursache unklar - Kripo ermittelt

Leichenfund in Bad Arolsen. Spurensicherung bei der Arbeit auf dem Gelände eines Kfz-Betriebes.

Es ist mysteriös: Auf einem Betriebsgelände im nordhessischen Bad Arolsen wurde ein Toter gefunden. Die Todesursache und die Identität sind unklar - die Kripo ermittelt.

Ein Toter wurde am Sonntagmorgen vor einem Kfz-Betrieb am Hünighäuser Weg in Bad Arolsen gefunden. Die Kriminalpolizei bestätigte den Fund einer männlichen Leiche, konnte aber noch keine weiteren Informationen über die Todesursache geben.

Auch zu Alter und Herkunft des Toten gab es keine Informationen. Näheres werde eine Obduktion im Rechtsmedizinischen Institut in Gießen ergeben.

Das Firmengelände war unmittelbar nach Auffinden des Leichnams mit Sichtschutz eingezäunt worden. Die Spurensicherung erstreckte sich bis in den Nachmittag hinein.

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise, die vor allem auf Beobachtungen aus dem Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmorgen beruhen, sind bei der Kriminalpolizei in Korbach erbeten, Telefon: 05631/9710.

Von Armin Haß