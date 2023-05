Archäologen machen überraschende Entdeckung in Fulda

Teilen

Bei Grabungen in der Fuldaer Innenstadt ist kürzlich ein uralter Kanal aufgetaucht. © Volker Feuerstein

Die archäologische Zeitreise in die Unterwelt Fuldas geht weiter. Bei Grabungen in der Innenstadt ist kürzlich wieder eine Entdeckung gemacht worden. Was dahinter steckt, lesen Sie hier:

Mehr zum Thema Neuer Fund in der Löherstraße: Archäologin präsentiert Entdeckung und äußert Vermutung

Fulda - Neue Funde bei Erdarbeiten in der Löherstraße in Fulda zeigen nach der letzten Entdeckung im Jahr 2021 vermutlich einen noch älteren Kanal der Gerber-Abwässer aus Holz. Die Untersuchungen stehen ganz am Anfang.

Wie fuldaerzeitung.de berichtet, hat die Kreisarchäologin erste Vermutungen zum Ursprung des Kanals geäußert.

Um dem neuen Fund auf den Grund zu gehen, ist zwei bis drei Meter unterhalb des schon im letzten Jahr freigelegten Kanals eine tiefe Grabungsstelle entstanden. Bei den Grabungen wurden auch Steine freigelegt, die offensichtlich für Bauzwecke – Häuser oder Mauern – benutzt wurden.