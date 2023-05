Arbeitsunfall bei Kupferriesen in Hamburg: drei Mitarbeiter nahezu von Stickstoff erstickt

Von: Sebastian Peters

Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte in der Nacht zum Kupferriesen „Aurubis“ aus © Sebastian Peters

Bei einem schweren Arbeitsunfall auf dem Gelände von Aurubis in Hamburg-Veddel, wurden drei Arbeiter leblos aus einer Produktionshalle gerettet. Es trat Stickstoff aus.

Hamburg – Schwerer Arbeitsunfall in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11. Mai 2023, auf dem Werksgelände des Kupferriesen Aurubis in Hamburg-Veddel. Gegen 02:25 Uhr kam es offenbar in einer Produktionshalle zu einem größeren Austritt von Stickstoff.

Unfall bei Aurubis in Hamburg: Stickstoff ausgetreten – drei Mitarbeiter unter Wiederbelebungsmaßnahmen ins Krankenhaus

Wie gefährlich ist Stickstoff? Verdichteter Stickstoff kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein:



Erstickungsgefahr: In hoher Konzentration kann Stickstoff den Sauerstoffgehalt in der Luft verdrängen und zu Erstickungsgefahr führen. Wenn Stickstoff aus einem Behälter austritt oder freigesetzt wird, kann er schnell den Sauerstoffgehalt in einem geschlossenen Raum verringern, was zu Atemnot und Bewusstlosigkeit führen kann.



Druckexplosionen: Bei unsachgemäßer Lagerung oder Handhabung von verdichtetem Stickstoff in Druckbehältern können Druckexplosionen auftreten, wenn der Druck im Behälter über das zulässige Limit steigt. Diese Explosionen können erhebliche Sachschäden und Verletzungen verursachen.

Die zuerst vor Ort eintreffende Werkfeuerwehr rettete drei leblose Mitarbeiter aus der Produktionshalle. Weitere Einsatzkräfte leiteten sofort die Wiederbelebungsversuche ein.

Mit drei Notärzten war die Feuerwehr Hamburg vor Ort im Einsatz © Sebastian Peters

Mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr Hamburg wurden die drei betroffenen Personen, teilweise weiterhin unter Reanimationsmaßnahmen, in die Krankenhäuser St. Georg, AK Harburg und das Marienkrankenhaus gefahren.

Wie es zum Austritt des verdichteten Stickstoffes kommen konnte, war in der Nacht noch nicht bekannt. Die Hauptleitung des Stickstoffs wurde aufgrund des Vorfalls vorsorglich abgesperrt. Nach ersten Informationen soll eine der drei Personen lebensgefährlich verletzt sein. Noch vor dem Eintreffen im Krankenhaus erlangte der Arbeiter allerdings das Bewusstsein wieder.