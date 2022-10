Wegen Honorar-Kürzungen: Apotheken in Deutschland streiken heute

Von: Fabian Raddatz

Viele Apotheken bleiben heute halbtags dicht. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aus Protest gegen geplante Honorar-Kürzungen haben die Apothekerverbände bundesweit zu einer halbtägigen Schließung der Apotheken im Land aufgerufen.

Berlin/Hannover/Hamburg – In vielen Bundesländern bleiben am heutigen Mittwochnachmittag zahlreiche Apotheken in geschlossen. Die Apothekerverbände hatten bundesweit zum Streik aufgerufen. Betroffen sind dabei auch Hamburg und Niedersachsen.

Die Apotheken sollen demnach ab Mittwochmittag (12:00 Uhr) schließen. Kunden haben dann nur noch die Möglichkeit, in Filialen mit Dienstbereitschaften zu gehen.

Apotheken streiken heute: Das ist der Grund

Hintergrund sei, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plane, zur Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen das Honorar der Apotheker pro verschreibungspflichtigem Medikament zu kürzen. „Dieser Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Lauterbach ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“, sagte der Vorsitzende des Brandenburger Apothekerverbands, Olaf Behrendt. „Die Energiepreise explodieren, die Inflation galoppiert, die Nebenkosten steigen und zehn Jahre keine Honoraranpassung bei den Apotheken.“

Der Apothekerverband rechnet mit einer großen Beteiligung im ganzen Land. „Wir haben dazu Rückmeldungen aus allen Regionen“, sagte Verbands-Geschäftsführer Mathias Braband-Trabandt. Diese Kürzung könne dazu führen, dass weitere Apotheken schließen wüssten, weil sich das Geschäft nicht mehr lohne, warnte Braband-Trabandt.