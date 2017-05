Anschlag geplant? Verdächtiger in Untersuchungshaft

Essen - Unter dem Verdacht der Planung eines Anschlags haben Spezialkräfte der nordrhein-westfälischen Polizei in Essen einen 32-Jährigen festgenommen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wird dem Mann ein versuchter Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Er habe versucht, sich in den Besitz von Kriegswaffen zu bringen. Der Verdächtige habe "möglicherweise einen Anschlag geplant", es lägen aber "keine Erkenntnisse für eine konkrete Anschlagsgefahr vor", hieß es. Der Zugriff erfolgte demnach am Donnerstag im Nordviertel der Ruhrgebietsstadt. Der deutsche Staatsbürger sei seit längerem polizeibekannt, hieß es weiter. Er sei am Freitag dem Haftrichter vorgeführt worden und befinde sich seitdem in Untersuchungshaft.

