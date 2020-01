Brutale Attacke an Silvester: Opfer auf Intensivstation – ein Täter erst 15

Am Silvesterabend kam es im westfälischen Minden zu einer brutalen Attacke: Zwei Jugendliche traten auf einen Mann ein. Das Opfer liegt noch immer auf der Intensivstation.

An Silvester griffen zwei Jugendliche einen Mann am ZOB in Minden an

Zivilfahnder sahen den Kampf und griffen ein

Das Opfer musste unmittelbar notoperiert werden

Minden / NRW – Der Vorfall ereignete sich bereits am Silvesterabend. Zivile Ermittler Polizei Minden beobachteten am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) einen Streit zwischen einem 55-Jährigen und zwei Jugendlichen (17 und 15). Zunächst konnten die Beamten nur beobachten, wie der Mann geschubst wurde, doch dann wurde es brutal.

Passant in Minden angegriffen: Opfer erleidet schwerste Verletzungen

Plötzlich trat der 17-jährige Täter aus Minden dem 55-Jährigen mit solcher Wucht gegen den Brustkorb, dass dieser hinfiel und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug, berichtet owl24.de*. Ein umgehend alarmierter Notarzt versorgte das Opfer noch vor Ort und brachte es dann ins Johannes-Wesling-Klinikum in Minden. Dort musste der Mann sofort notoperiert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt er noch immer auf der Intensivstation und ist nicht vernehmungsfähig.

Die Polizisten konnten den 17-Jährigen, der zutrat, noch am ZOB in Minden festnehmen. Der Jugendliche aus Minden wollte sich nicht zu den Taten am Silvesterabend äußern. Bislang ist er polizeilich noch nicht auffällig geworden. Er lässt sich durch einen Anwalt vertreten. Die Staatsanwaltschaft hat nun einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen. Momentan befindet er sich in Untersuchungshaft.

Zweiter Täter stellt sich nach Angriff in Minden

Auch der Begleiter des Haupttäters, der zunächst vom Tatort fliehen konnte, hat sich mittlerweile gestellt. Der erst 15-Jährige erschien in Begleitung seiner Eltern auf der Polizeiwache in Minden. Jedoch macht auch er keinerlei Angaben zur Tat selbst. Da die Täter schweigen und das Opfer nicht vernehmungsfähig ist, bleibt die Ursache für die Auseinandersetzung vorerst im Dunkeln. Ob dem Angriff ein Streit vorausging, ist nicht bekannt. In dem Fall wird weiter ermittelt.

