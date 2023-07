Erneut Angriff auf Abifeier in Berlin: Mehrere Personen verletzt – Täter auf der Flucht

Eine Abifeier läuft erneut aus dem Ruder. Als drei Männern in Berlin der Zugang zu einer Abschlussparty verwehrt wird, eskaliert die Situation.

Berlin – Es gilt eigentlich als Höhepunkt nach den bestandenen Prüfungen: Mit dem Abitur wollen viele in Deutschland derzeit ihre Hochschulreife feiern. Doch in den vergangenen Wochen scheinen gleich mehrere Abifeiern außer Kontrolle geraten zu sein. Jüngst ereignete sich erneut ein Tumult auf einer Abschlussfeier in Berlin. Mehrere Personen wurden verletzt.

Abifeier in Berlin außer Kontrolle – Acht Menschen verletzt

Zahlreiche Abiturienten wollten am Freitagabend (7. Juli) eigentlich ungestört ihren Abschluss in Berlin-Wedding feiern. Gegen 22.30 Uhr versuchten jedoch drei unbekannte Männer an der Feier in einem Festsaal in der Lindower Straße teilzunehmen, meldete die Polizei. Da sie keine Einladung hatten und auch nicht dem Abschlussjahrgang angehörten, wurde ihnen der Einlass verwehrt.

Ohne Vorwarnung griffen sie dann laut Angaben der Polizei die Gäste im Eingangsbereich an. Einer der Täter zückte ein Pfefferspray und sprühte den Reizstoff in Richtung der Feiernden. Die Unbekannten flüchteten anschließend in Richtung des S-Bahnhofs Wedding. Laut Polizei-Informationen wurden acht Abiturienten verletzt und vor Ort durch die Berliner Feuerwehr behandelt. Bislang konnten die Behörden das Trio nicht ausfindig machen. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Berlin entgegen.

Zweiter Vorfall in dieser Woche: Mehrere Polizisten bei Randale auf Abifeier verletzt

Doch das ist nicht der einzige Vorfall in dieser Woche auf einer Abifeier in der Hauptstadt. Bereits am Dienstag (4. Juli) kam es bei einer Abiturientenfeier in Berlin-Moabit zu einem Polizeieinsatz. Die Einsatzkräfte rückten gegen 2 Uhr in der Nacht aus, weil ein 22-Jähriger in eine Rangelei mit dem Sicherheitspersonal geriet, es beleidigte und versuchte einen Mann zu schlagen. „Die Stimmung der circa 100 Personen der Abiturfeier war aggressiv aufgeladen“, hieß es seitens der Polizei.

Die Beamten erteilten dem 22-Jährigen einen Platzverweis. Dem wollte der junge Mann aber nicht nachkommen, attackierte einen Polizisten und trat ihn gegen das Knie. Ein 17-Jähriger, der sich ebenfalls gegen die Beamten auflehnte, beschädigte mit zuvor angelegten Handfessel ein Einsatzfahrzeug. Insgesamt wurden in dieser Nacht acht Polizisten verletzt.

Ende Juni rückten Polizei und Feuerwehr zu einer Abiturfeier in der Columbiahalle in Berlin-Tempelhof aus. Bei einer Schlägerei wurde ein 18-Jähriger verletzt. Vor Kurzem ereignete sich eine Tragödie auf einer Abifeier in Berlin: Eine 17-Jährige stürzte durch ein Flachdach und starb. Zu einer Massenschlägerei kam es kürzlich in Essen und Castrop-Rauxel. (kas/dpa)