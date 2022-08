Angelique Kerber ist schwanger – US Open finden ohne Tennisstar statt

Von: Susanne Kröber

Bei den US Open Ende August müssen die Fans auf Angelique Kerber verzichten. Der Grund könnte jedoch nicht schöner sein, denn Kerber erwartet ihr erstes Baby.

New York – Am 29. August starten in New York die US Open. Nachdem bereits Alexander Zverev dem Grand-Slam-Turnier nach seiner Verletzung im Halbfinale der French Open eine Absage erteilen musste, fehlt nun auch Angelique Kerber in Flushing Meadows. Ihr Grund ist jedoch ungleich schöner als der ihres deutschen Tenniskollegen.

Angelique Kerber erwartet ihr erstes Kind – kein Start bei den US Open 2022

Angelique Kerber ist schwanger, wie ihr Management jetzt gegenüber dem SID bestätigte. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass Kerber und ihr Freund, der Fitness-Ökonom Franco Bianco, Anfang 2023 ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. 2021 wurde der Unternehmer, der unter anderem einen Sportpark im Taunus betreibt, das erste Mal bei einem Grand-Slam-Turnier in Angelique Kerbers Box gesichtet, auch bei den Australian Open im Januar 2022 unterstützte Franco die Kielerin vor Ort in Melbourne.

Sie hat allen Grund zum Strahlen: Angelique Kerber freut sich auf ihr erstes Kind. © picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Die US Open, die Angelique Kerber 2016 gewinnen konnte, finden nun ohne das deutsche Tennis-Ass statt. Laut Bild habe sie trotz Schwangerschaft eigentlich in New York antreten wollen, entschied sich aber schlussendlich jetzt doch gegen ihre Teilnahme am letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zuletzt war Kerber Ende Juni in Wimbledon an den Start gegangen, scheiterte dort aber in der dritten Runde an Elise Mertens.

Bei Instagram: Angelique Kerber bestätigt ihre Schwangerschaft

„Ich wollte wirklich bei den US Open spielen, aber letztlich habe ich entschieden, dass Zwei gegen Einen einfach kein fairer Wettbewerb ist.“ Mit diesen Worten bestätigt Angelique Kerber jetzt auch selbst ihre Schwangerschaft bei Instagram. Die Kielerin kündigt für die nächsten Monate eine Auszeit „aus dem besten Grund“ an.

„Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt gleichzeitig“, gesteht Angelique Kerber in ihrem Instagram-Post, bevor sie sich bei ihren Fans für die Unterstützung bedankt.

Angelique Kerber bekommt ein Baby: Tennisstar ist schwanger – beendet sie jetzt ihre Tenniskarriere?

Angelique Kerber freut sich gemeinsam mit ihrem Freund Franco Bianco aufs erste Kind. Ihre Karriere als Tennisprofi will die 34-Jährige deshalb aber noch nicht beenden. Wie Bild berichtet, möchte sich die ehemalige Nummer 1 der Welt unbedingt noch mal den Traum von einer Olympia-Teilnahme erfüllen, nachdem sie 2016 in Rio de Janeiro Silber im Einzel gewann.

Das Fernziel nach der Geburt ihres Kindes heißt für Angelique Kerber somit Paris 2024. Dass man als Mama auch bei den ganz großen Tennisturnieren Erfolg haben kann, bewies unlängst Kerbers Teamkollegin Tatjana Maria, die 2022 als zweifache Mutter bis ins Halbfinale von Wimbledon stürmte.