Experte kündigt „erste Sommertage 2023“ für nächste Woche an

Die guten Wetter-Prognosen für die kommende Woche dürften viele nach draußen locken (Archivbild). © Roberto Pfeil/dpa

Temperaturen über 20 Grad und am übernächsten Wochenende sogar sommerliche 25 Grad. Das kündigen erste Wetter-Prognosen für die zweite April-Hälfte an.

Köln – Bringt der April noch frühlingshafte Tage mit über 20 Grad? Viele dürften wohl kaum noch daran geglaubt haben, aber erste Wetter-Prognosen für die kommende Woche versprechen teilweise sogar richtig sommerliche Tage. „Es legt sich in der kommenden Woche ein Hoch über Mitteleuropa. Das bringt zwar ab und zu noch Wolken, aber auch viel Sonnenschein und kaum noch Schauer. Dabei steigen die Höchstwerte immer weiter an“, kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung an.

24RHEIN berichtet über das Wetter in NRW in der kommenden Woche.