Mrs. Greenbird: „X Factor“-Siegerin Sarah Nücken wurde Bein amputiert

Von: Susanne Kröber

Teilen

Nach einem Unfall Anfang Dezember 2021 musste sich Sarah Nücken, die Sängerin des Folk-Duos Mrs. Greenbird, jetzt ihr rechtes Bein amputieren lassen.

Köln – 2012 gewannen Gitarrist Steffen Brückner und Sängerin Sarah Nücken die dritte Staffel der Castingshow „X Factor“ in Deutschland mit ihrem Song „Shooting Stars & Fairy Tales“. Nücken und Brückner sind auch privat ein Paar, im Mai 2021 wurden sie Eltern einer kleinen Tochter. Doch nur wenige Monate nach der Geburt ihres Kindes kam es zu einem Unfall, bei dem sich die Sängerin von Mrs. Greenbird schwer am rechten Knie verletzte.

„Für euch ist das jetzt sicher erstmal schockierend“: Bein-Amputation bei Sängerin von Mrs. Greenbird

Seit ihrem Unfall im Dezember 2021 musste Sarah Nücken mittlerweile „über 40 Operationen“ über sich ergehen lassen, wie sie ihren Fans bei Instagram und Facebook mitteilte. Deshalb nun der drastische Schritt: Der „X Factor“-Gewinnerin, die bei der Castingshow im Team von Guano-Apes-Frontfrau Sandra Nasić war, musste das Bein amputiert werden. „Hi ihr Lieben, wie ihr vielleicht wisst, lag ich bis vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Was ihr noch nicht wisst: Mir wurde mein rechtes Bein amputiert. Für euch ist das jetzt sicher erstmal schockierend, ich hatte jedoch Zeit mich darauf vorzubereiten“, so die Sängerin von Mrs. Greenbird in ihrer bewegenden Mitteilung.

Steffen Brückner und Sarah Nücken wollen als Folk-Duo Mrs. Greenbird nach Nückens Bein-Amputation schnell wieder zurück auf die Bühne. © IMAGO/Martin Müller

Schon im April hatte Sarah Nücken ihren Fans via Facebook mitgeteilt, wie schlimm die Auswirkungen des Unfalls wirklich waren. „Im Dezember hatte ich einen Unfall, hab mir mein Knie demoliert und den Quadrizeps komplett ausgerissen. Dann musste ich 2 Wochen auf einen OP Termin warten. Leider wurde wohl zu spät operiert und das Knie war zu lange ruhig gestellt. Auf jeden Fall kann ich es seither eigentlich nicht mehr benutzen... Und leider auch kein Klavier mehr spielen, da ich mein Bein nicht gebeugt bekomme.“

„Musik ist die beste Medizin“: Mrs. Greenbird-Sängerin will nach Bein-Amputation zurück auf die Bühne

Doch Sarah Nücken will sich nicht unterkriegen lassen. „Mir geht es den Umständen entsprechend wirklich prima. Nur mein Körper muss noch etwas heilen und es wird noch einige Zeit dauern, bis ich mit der Anpassung einer Prothese beginnen darf“, so die Sängerin von Mrs. Greenbird. Um ihren Fans die Berührungsängste zu nehmen, entschied sich Nücken nun zu diesem Schritt und machte ihre Bein-Amputation öffentlich, denn sie und ihr Partner Steffen Brückner wollen direkt wieder auftreten.

„Musik ist schließlich die beste Medizin“, schreibt Sarah Nücken bei Facebook. „Ich bin noch ganz die Alte, sehe bloß erstmal etwas anders aus. Seid bitte ganz unbefangen. Ich bin es auch.“ Starke Worte von einer starken Frau, die einen langen Leidensweg hinter sich hat. Die Fans von Mrs. Greenbird feiern Nücken für ihre offenen Worte und werden der Sängerin garantiert ein Gänsehaut-Comeback auf der Bühne bescheren.