Amoklauf in Dresden? Offenbar eine Tote nach Schüssen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Dresden sind Schüsse gefallen (Symbolbild). © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

In Dresden sind wohl Schüsse gefallen und ein Mensch gestorben. Es ist von einem Amoklauf die Rede. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Dresden - Amok-Alarm in Dresden: Im dortigen Ammonhof hat es am Samstagmorgen einen bewaffneten Überfall gegeben. Nach Informationen von Radio Dresden drang ein Unbekannter in das Gebäude in der sächsischen Landeshauptstadt ein - und gab Schüsse ab.

Wie die Bild berichtete, soll ein 40-jähriger Mann mit einer Pistole eine Frau getötet haben, und sich dann in einem dm-Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzt haben. Radio Dresden berichtete um 10.55 Uhr, der Mann sei festgenommen worden. Der Radiosender hatte die Bürger zuvor gewarnt: „Der Täter floh in Richtung Altstadt und soll dort jetzt unterwegs sein. Bitte Vorsicht, der Mann ist bewaffnet!“

Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Ein Händler sagte der Bild: „Wir wurden per Durchsage aufgefordert, wegen einer polizeilichen Lage unsere Buden geschlossen zu halten.“

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und sperrt den Bereich ab. (cgsc)