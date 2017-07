Amokalarm in Esslingen: Mann flüchtig, Polizei gibt dennoch Entwarnung

Wegen eines Mannes mit einer Pistole ist an einer Berufsschule in Esslingen bei Stuttgart am Montag Amokalarm ausgelöst worden. Die Polizei sucht nach dem Verdächtigen. Die aktuellen Ereignisse im News-Blog.

Polizei: Keine Bedrohungslage mehr an Schulen

+++ 13:56 Uhr

1354: Wir haben aktuell keine Bedrohungslage mehr an den Schulen. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

Der Amokalarm an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart ist aufgehoben worden. „Wir haben aktuell keine Bedrohungslage mehr an den Schulen“, teilte die Polizei bei Twitter mit. Die betroffene Schule und zwei Nachbarschulen seien durchsucht worden, sagte ein Sprecher am Montagnachmittag. „Man hat nichts festgestellt.“ Die Schüler und Schülerinnen wurden vorübergehend auf Sportplätzen gesammelt und betreut, während die Schulen durchsucht wurden.

(...) Die Schüler sollten demnächst nach Hause können. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiter. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

Esslingen - Wegen eines bewaffneten Mannes ist an einer Schule in Esslingen bei Stuttgart Amokalarm ausgelöst worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatten Schüler der Friedrich-Ebert-Schule am Morgen gemeldet, dass ein Mann mit Waffe an der Schule sei. Er war demnach kurz in der Schule und entfernte sich dann wieder. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert und ein Amokalarm ausgelöst. Beamte nahmen wenig später einen Verdächtigen im Stadtgebiet fest.

Wie die Polizei von Reutlingen allerdings später auf Twitter mitteilte, wurde der Verdächtige wieder freigelassen: Es habe sich doch nicht um den gesuchten Mann gehandelt. Die Polizei sucht nun nach einem Mann, den sie so beschreibt: „Männlich, ca. 175-180 cm groß, 17-19 Jahre alt, schlank, blaues T-Shirt, helle und kurze Hose, 3-Tage Bart, dunkler Teint“, schrieb die Polizei bei Twitter. Der Verdächtige flüchtete wohl mit einem Motorrad.

1210: Update zur Festnahme: Der Festgenommene wurde wieder entlassen. Tatverdächtiger weiterhin flüchtig. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

Verletzt wurde niemand. Die Schule wurde sicherheitshalber durchsucht, die Schüler mussten zunächst in ihren Klassenräumen bleiben. Um was für eine Waffe es sich handelte, konnte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht sagen. Auch zur Identität des Mannes gab es zunächst keine Angaben. Schulen und Kindergärten in der Nähe wurden vorsorglich verbarrikadiert, wie die Polizei auf Twitter mitteilte.

1133: Die Schulen und Kindergärten um die Friedrich Ebert Schule haben sich vorsorglich ebenfalls verbarrikadiert. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

An die Eltern appellierten die Beamten dort: „Bitte haben Sie Geduld und bleiben Sie den Schulen fern. Wir brauchen den Platz für die Einsatzkräfte.“ Die Ermittler baten auf Twitter außerdem darum, keine Fotos der Einsatzkräfte in den sozialen Medien zu veröffentlichen, bis der Einsatz beendet ist.

1151: Bitte keine Fotos der Einsatzkräfte in den sozialen Medien, bis der Einsatz beendet ist. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

mpa/dpa