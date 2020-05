Amazon will neues Verteilzentrum bei Northeim bauen

Rat muss noch zustimmen

+ © Lars Giesel Das erste Logistikzentrum von Amazon in Deutschland entstand 1999 in Bad Hersfeld. Es ist 42 000 Quadratmeter groß (Foto). Inzwischen sind dort in der Nachbarschaft zusätzliche Hallen mit weiteren 110 000 Quadratmetern Fläche entstanden. 2300 Beschäftigte arbeiten dort für Amazon insgesamt. © Lars Giesel

Der Versandhändler Amazon plant ein neues Verteilzentrum in Niedersachsen. Es soll in einem Industriegebiet in Northeim entstehen.