Wann sind die Perseiden im August 2023 zu sehen? Sternschauer am Himmel beobachten

Von: Felix Busjaeger

Teilen

Perseiden-Sternschnuppen am Himmel: Im August steht wieder der Höhepunkt des Himmelspektakels an. (Symbolbild) © Peter Komka/dpa

Der August ist die Zeit der Sternschnuppen. Für Astrofans stellt sich nun die Frage, ab wann die Perseiden beobachtet werden können. Auch die Uhrzeit ist entscheidend.

Berlin – Die Sommerzeit ist bekanntlich Sternschnuppen-Zeit. Nicht nur im Juli, sondern auch im August 2023 locken Astro-Highlights zahlreiche Sterngucker nach draußen, um in lauen Sommernächten Sterne oder den Mond zu beobachten. Nach dem Supermond am Monatsanfang steht nun ein weiterer Höhepunkt an: Die Perseiden zeigen sich bereits seit Ende Juli, doch nun wächst der Sternschauer zu seinem Maximum an. Wann die Perseiden am besten zu sehen sind.

Perseiden: Wann die Sternschnuppen am Himmel sichtbar sind

Wer bei klarem Wetter in den Nachthimmel guckt, entdeckt derzeit mit etwas Glück den Sternschnuppenregen der Perseiden. Jedes Jahr im August erreicht das Himmelsphänomen seinen Höhepunkt und erfreut Sterngucker weltweit. Wichtig dabei: Wo die Perseiden zu sehen sind. Besonders gute Chancen beim Beobachten gibt es auf der Nordhalbkugel. Der nächtliche Blick gen Osten oder Nordosten ist in der Regel ein guter Startpunkt für die Beobachtung. Der Ursprung des Sternschauers liegt nämlich im Sternbild Perseus – von diesem stammt auch der Name der Perseiden. Im August 2022 war das Beobachten der Perseiden dennoch teilweise schwierig.

Doch wann können die Perseiden im August am besten beobachtet werden? Das Himmelsereignis ist bereits seit einigen Tagen nachts sichtbar, doch der Höhepunkt des Sternschnuppenregens wird zwischen dem 9. August und dem 13. August erreicht. Selbst mit bloßem Auge sind dann im Schnitt bis zu 60 Sternschnuppen in der Stunde sichtbar – mitunter gibt es bis zu 100 Sternschnuppen in der Stunde zu sehen. Da der sogenannte Supermond bereits am Monatsanfang am Himmel stand, stehen in diesem Jahr die Chancen auch sehr gut, dass die Nächte dunkler werden und einen Blick auf die Sternschnuppen zulassen.

Sterne beobachten: Ab wann die Perseiden am besten sichtbar sind

Wann sich die Perseiden am besten im August 2023 beobachten lassen, hängt in erster Linie vor allem vom Wetter ab. Denn starke Bewölkung kann Astrofans einen Strich durch die Rechnung machen. Grundsätzlich gilt: Ab wann die Perseiden sichtbar sind, steht im Zusammenhang mit der Dämmerung. Liegt diese bereits einige Stunden zurück und der nächste Sonnenaufgang ist noch weit entfernt, erhöhen sich die Chancen deutlich, die Sternschnuppen zu sehen. Der Blick nach oben lohnt sich in der Regel aber, sobald es dunkel wird.

Tipps für das Beobachten der Sterne: So sehen Sie die Perseiden Das Beobachten der Sterne kann schnell zur Frustration werden: Mitunter ist der Nachthimmel einfach erschlagend und Sterngucker können sich nicht orientieren. Tipps für das Beobachten der Perseiden gibt es viele. Doch am wichtigsten ist, dass möglichst ein idealer Standort gewählt wird. Außerdem gilt: Sterne ziehen nachts von Ost nach West. Als fester Orientierungspunkt kann auch der Polarstern Polaris genutzt werden. Ausgehend von diesem Punkt, kann dann das Sternbild Perseus gesucht werden. Doch am wichtigsten ist beim Beobachten der Sterne oder der Perseiden ist: Zeit einplanen – und an warme Kleidung und ausreichend Verpflegung denken.

In Deutschland gibt es zudem zahlreiche Orte, die wenig Luftverschmutzung haben, und so den unverfälschten Blick auf die Perseiden zulassen. Ländliche Regionen sind hier also klar im Vorteil. Bis wann die Perseiden beobachtet werden können, lässt sich zwar nicht exakt sagen, aber bis zum 24. August 2023 ist es theoretisch möglich, die Sternschnuppen zu sehen.

Wann Perseiden am Himmel beobachten: Himmelsrichtung und Uhrzeit entscheidend

Das Beobachten der Perseiden im August 2023 wird höchstwahrscheinlich für viele Astrofans ein Highlight der Saison sein. Doch auch andere Monate bieten immer wieder besondere Himmelsphänomene. Eine Übersicht in Form einer astronomischen Jahresvorschau zeigt, wann sich der Blick in den Himmel lohnen kann. Nach den Perseiden muss allerdings nicht lange auf das nächste Spektakel gewartet werden: Zum Monatsende ist ein sogenannter Blue Moon zu sehen. Seinen Namen verdankt er der Tatsache, dass es der zweite Vollmond innerhalb eines Monats ist. (feb)