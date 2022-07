Sparkasse schmiert ab: Große Not nach Turbulenzen am Aktienmarkt

Von: Yannick Hanke

Zum Davonlaufen? Der Frankfurter Finanzprofessor Ralf Jasny deckt in einer Studie auf, was bei den Sparkassen in Deutschland alles im Argen liegt. © Julian Stratenschulte/dpa

Abrechnung mit den Sparkassen: Ein Finanzprofessor holt zum Rundumschlag aus. Großer Druck wegen schlechter Entwicklung am Aktienmarkt. Und nun?

Berlin – Die Entwicklung ist stark rückläufig, für Beschäftigte wohl auch ein klares Signal. Die Rede ist von der Zahl der Sparkassen in Deutschland, die in einem Zeitraum von 15 Jahren enorm zurückgegangen ist. Während 2004 noch 477 Sparkassen in der Bundesrepublik vorzufinden waren, musste diese Zahl 2019 auf 379 Filialen „korrigiert“ werden. Drei Jahre später, und noch immer mitten in der Corona-Pandemie, steht es um die Sparkassen in Deutschland vielleicht noch schlechter als angenommen. Doch der Reihe nach.

Sparkassen in Deutschland in Bedrängnis: Studie spricht von „Verlustausweisen bis hin zur Insolvenz“

Ralf Jasny nimmt in seiner Studie „Was die Sparkassen mit ihren Kundengeldern machen?“ kein Blatt vor den Mund. Der Professor an der Frankfurter Universität für angewandte Wissenschaft rechnet mit den Sparkassen in Deutschland, wo mitunter die EC-Karte abgeschafft wird, ab. Er spricht von Marktturbulenzen, die bei einigen Sparkassen „nicht nur zur vollständigen Vernichtung der stillen Reserven in der Bilanz führen, sondern auch zur Notwendigkeit von Verlustausweisen bis hin zur Insolvenz“.

Das sei auch schlecht für Städte und Gemeinden, die das Nachsehen hätten, wenn die Sparkasse vielerorts als Geldgeber ausfallen würde. Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Erhebung würden Ralf Jasny und sein Team beunruhigende Detail im Mikrokosmos Sparkasse zutage fördern, heißt es von „Focus Online“. Was damit beispielsweise gemeint ist: Bei der ostdeutschen Sparkasse Spree-Neiße beträgt der Anteil der börsennotierten Wertpapiere und Schuldverschreibungen mit 2,6 Milliarden Euro knapp 60 Prozent der gesamten Bilanzsumme.

Sparkassen vor dem Aus? Sparkassen auf lokaler Ebene geht es an den Kragen

Ein unrühmlicher Rekord unter den aktuell noch 376 Sparkassen in Deutschland, die durch den betrügerischen und vermeintlichen „Sparkassen-Newsletter“ ins nicht gewollte Rampenlicht rücken. Doch warum mit den schlechten Nachrichten aufhören? Jasny errechnet ein Verlustpotential von knapp 400 Millionen Euro für die Sparkasse. Das würde dem Sechseinhalbfachen des Jahresgewinns entsprechen und letztendlich die Hälfte vom Eigenkapital aufzehren.

Kaum ist die eine Hiobsbotschaft verbreitet, knöpft sich der Finanzprofessor ein weiteres Beispiel auf lokaler Ebene vor. Nun ist die Kreissparkasse im sonst so sparsam-schwäbischen Biberach dran. Bei einer Bilanzsumme von rund sechs Milliarden Euro würde sie über Aktien und nicht festverzinsliche Wertpapiere in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro verfügen. Der Anteil der Gewinne daraus? Etwa ein Drittel der gesamten Umsatzerlöse der Sparkasse.

Sparkassen in Deutschland und eine Finanzkrise wie 2007/2008: Verluste von mehreren 100 Millionen Euro drohen

So weit, so gut? Nicht ganz. Durch den Börsenboom konnte die Kreisparkasse Biberach mit ihren Aktienanlagen über Jahre hinweg stille Reserven von mehr als 300 Millionen Euro aufbauen. Zudem hätte man nach eigenen Angaben 4000 Kilo Gold in Schweizer Tresoren eingelagert. Aber: Diese Sparkasse könnte laut Jasny durch Kursrückgänge an den Aktienmärkten als Folge eines Crashs sehr schnell in ernste Gefahr geraten.

Rückgänge aus den Kapitalmarktgeschäften können zu einem reduzierten Gewinnausweis führen, was für die Träger verminderte Gewerbe­steuereinnahmen bedeutet.

Zwangsläufig blickt der Finanzprofessor auf die Finanzkrise 2007/2008 mit enormen Einbrüchen am Aktienmarkt von teilweise mehr als 50 Prozent zurück. Erneut solch ein Szenario, und die Sparkasse würde mehrere 100 Millionen Euro verlieren. Und das sei nun mal Geld, das der kommunale Träger einer Sparkasse vor allem in der aktuellen Wirtschaftskrise auch gut für die Bewohner in seinem Verwaltungsgebiet einsetzen könnte, in der Gemeindearbeit beispielsweise. Als den „größten Hedgefonds“ unter den deutschen Sparkassen, die ihr Online-Banking revolutionieren, bezeichnet Jasny die Schwaben aus Biberach.

Sparkasse in Mitteldeutschland vor der Pleite? Bei Kursverlusten von 25 Prozent möglich

Der Vogel ist damit aber noch nicht abgeschossen. An dieser Stelle kommt Finanzprofessor Jasny auf eine Sparkasse in Mitteldeutschland zu sprechen, die mit einer Bilanzsumme von rund einer Milliarde Euro zu den kleineren gehören würde. Namentlich wird sie nicht genannt, doch würde die Sparkasse gut 800 Millionen Euro Guthaben ihrer Kunden verwalten. Knapp die Hälfte sei in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Eigenkapital: 110 Millionen Euro.

Worauf Jasny hinaus will: „Kursverluste in Höhe von 25 Prozent aus der Position ‚Aktien und andere festverzinsliche Wertpapiere` würden also unwiderruflich zur Pleite dieser Sparkasse führen. Die Wahr­scheinlichkeit, dass diese Sparkasse den nächsten Börsen-Schluckauf oder -Crash nicht überleben wird, ist damit als sehr hoch einzuschätzen“.

Drohende Pleite bei Sparkassen: Fehlentwicklungen in Deutschland – Was alles falsch läuft

Natürlich gebe es noch den Aspekt der Verbundhaftung unter den Sparkassen und Landesbanken, merkt Jasny an. Im Zweifelsfall würde ein einzelnes Institut von den anderen aufgefangen werden. Und doch spricht der Finanzprofessor vehement von krassen Fehlentwicklungen, die sich bei einigen Sparkassen abzeichnen würden. Und das hat Gründe:

Sparkassen, die sich vor allem im Wertpapiergeschäft tummelten, würden den im Sparkassengesetz verankerten, öffentlichen Auftrag, als Kreditinstitut in einer Region den dortigen Menschen zur Verfügung zu stehen, nicht erfüllen

Liege überhaupt eine Managementleistung vor, wenn eine Sparkasse und ihr Vorstand mit einem Verdienst von 300.000 Euro jährlich das Geld der Kunden in von anderen gemanagten Fonds verpacke?

Das Gebaren einzelner Sparkassen führe zu erheblichen Gewerbesteuermindereinnahmen bei den Gemeinden; bei Verlusten gar zu Gewerbesteuererstattungen

Schlussendlich hält Jasny fest, dass 58 Sparkassen ohne ihren „Booster“ aus Kapitalmarkterträgen gar keinen Gewinn aus ihrer normalen Geschäftstätigkeit ziehen würden. Damit wären sie operativ defizitär. Eine Aussage, die für 15,4 Prozent aller Sparkassen und somit für jedes siebte Institut in Deutschland gelte. Mit seiner Studie zeigt der Finanzprofessor aus Frankfurt also reichlich Probleme und Verbesserungspotential der Sparkassen, deren Kunden zumindest auf Nachzahlungen beim Prämiensparen hoffen können, auf. Unruhe scheint generell garantiert.