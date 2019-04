Altersarmut in Deutschland: Ingrid M. klaute aus Not Essen - das ist ihre Geschichte

Ingrid M. wird von einer Betreuerin in das Amtsgericht geschoben. Sie hat aus Armut geklaut. Wie ihr geht es vielen Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland.

Eine Seniorin klaut im Supermarkt - aus Not, wie sie sagt. Wie ihr geht es vielen Rentnern in ganz Deutschland.

Über eine halbe Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland beziehen Grundsicherung. 2017 waren es gerade einmal halb so viele, die auf das so genannte „Hartz IV der Alten“ angewiesen waren. Und laut Statistischem Bundesamt steigt die Zahl der Senioren, die ihre Rente aufbessern müssen, seit Jahren.

Heute sind es „bereits 2,5 Millionen Menschen über 65 Jahre, die unter die Armutsgrenze fallen“, sagt Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, gegenüber der Frankfurter Rundschau. „Aber die große Welle kommt erst noch.“

Ein Beispiel ist Ingrid M., die in den vergangenen Jahren zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt wurde. Weil sie Nahrungsmittel im Supermarkt geklaut hat. Und um die Armut nicht zu spüren, innerlich wie äußerlich.

Die FR erzählt Ingrids ganze Geschichte und berichtet von ihrem Kampf um ein Altern in Würde, den wie sie Millionen Menschen in ganz Deutschland kämpfen.

