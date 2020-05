Blutiges Familiendrama: Mann tötet Ehefrau und flieht mit den Kindern

Bei Gießen hat ein Familienstreit ein blutiges Ende genommen: In Alsfeld im Vogelsbergkreis soll ein Mann seine Ehefrau getötet haben.

Blutiges Familiendrama nur unweit von Gießen

In Alsfeld im Vogelsbergkreis ist es zu einer Tötung gekommen

Ein Mann soll seine Ehefrau umgebracht haben - und floh anschließend

Alsfeld – In Alsfeld bei Gießen hat ein Familienstreit ein blutiges Ende genommen. Am Samstagabend (02.05.2020) gegen 22:45 Uhr ist in Alsfeld (Vogelsbergkreis) in einem Mehrfamilienhaus in der Obergasse ein Familienstreit eskaliert. Er nahm ein blutiges Ende: Eine 36-jährigen Frau aus Alsfeld soll von ihrem Ehemann getötet worden sein. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun wegen eines Tötungsdeliktes.

Nach der Tat flüchtete der 35-jährige tatverdächtige Ehemann mit den drei gemeinsamen Kindern, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung. Nachbarn hatten den Streit in dem Mehrfamilienhaus im Vogelsbergkreis gehört und die Polizei alarmiert.

Alsfeld: Blutiges Familiendrama nahe Gießen – Mann soll Ehefrau getötet haben

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein und suchte nach dem Familiendrama in Alsfeld bei Gießen mit Hochdruck nach dem Verdächtigen – mit Erfolg. Die Polizei nahm im Bereich der A7, Höhe der Tank- und Rastanlage Riedener Wald, seine Spur auf und nahm ihn widerstandslos fest.

Die gute Nachricht: Die drei gemeinsamen Kinder wurden wohlbehalten im Fahrzeug festgestellt und einer Inobhutnahmestelle übergeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zum Familiendrama in Alsfeld bei Gießen hat der 35-jährige Verdächtige dem Opfer mit einem Schlagwerkzeug tödliche Verletzungen zugefügt.

Alsfeld: Tötung nahe Gießen – Verdächtige soll Haftrichter vorgeführt werden

Die Kriminalpolizei Alsfeld hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Gießen die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv sind derzeit noch unklar. Der 35-jährige Alsfelder wird am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Alsfeld vorgeführt. chw

In Alsfeld bei Gießen* ist es vor ein paar Jahren schon einmal zu einer Tötung gekommen. Ein Mann hatte einen Getränkemarkt überfallen und eine Kassierin erstochen, berichtet die Gießener Allgemeine.

