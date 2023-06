Alljährliches Phänomen auf Höhepunkt: Im Norden bleibt es auch nachts hell

Von: Elias Bartl

Teilen

Die Dämmerung, die Phase vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang, ist nun länger als in den anderen Jahreszeiten. © Elias Bartl

Der meteorologische Sommerbeginn sorgt für ausgedehnte Dämmerungsphasen und Mitternachtsdämmerung im Norden. Nächte, an denen es nicht wirklich dunkel wird, sind die Folge.

Hamburg/Hannover – Vor Kurzem wurde der meteorologische Sommeranfang gefeiert, der den Beginn der längsten Tage des Jahres markiert. Mit dem Sommerbeginn kommen auch längere Dämmerungszeiten und besondere Phänomene, vor allem im Norden Deutschlands.

Die Dämmerung, die Phase vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang, ist nun länger als in den anderen Jahreszeiten. Das berichtet auch der Deutsche Wetterdienst und weist auf drei Arten von Dämmerung hin: die bürgerliche, nautische und astronomische Dämmerung. Die bürgerliche Dämmerung beginnt direkt nach Sonnenuntergang und endet, wenn die ersten hellen Sterne sichtbar werden. Ihr folgt die nautische Dämmerung, in der Sterne mittlerer Helligkeit erkennbar sind. Schließlich schließt die astronomische Dämmerung an, die endet, wenn die Sonne etwa 18° unter dem Horizont steht und die Nacht beginnt.

Wetterphänomen auf Höhepunkt: Zur Sommersonnenwende ist die Dämmerung besonders lang

Zum Zeitpunkt des astronomischen Sommeranfangs, zur Sommersonnenwende, ist die Dämmerung besonders lang. Dies liegt daran, dass die scheinbare Bahn der Sonne zu dieser Zeit flacher auf dem Horizont steht, wodurch der Winkel des Sonnenuntergangs am kleinsten ist. Die kürzesten Dämmerungszeiten hingegen gibt es zum Frühlings- und Herbstanfang während der Tagundnachtgleiche.

Wegen Wetterphänomen: Im Norden bleibt es auch nachts hell

Besonders im Norden Deutschlands wird es in diesen Tagen selbst um Mitternacht nicht mehr vollständig dunkel. Eine Restdämmerung ist am Nordhorizont erkennbar. Da die Sonne in diesen Breitengraden nachts nicht mehr als 18° unter den Horizont sinkt, geht die abendliche astronomische Dämmerung nahtlos in die morgendliche über. Dieses Phänomen wird Mitternachtsdämmerung genannt und tritt nördlich des 49. Breitengrades auf. Noch weiter nördlich, oberhalb des 61. Breitengrades, sinkt die Sonne die ganze Nacht nicht mehr als 6° unter den Horizont, wodurch die bürgerliche Dämmerung nicht mehr endet. Diese Nächte werden als „Weiße Nächte“ bezeichnet und sind vor allem auf einigen Nordseeinseln und im Norden Schleswig-Holsteins erlebbar. Bekannt sind die „Weißen Nächte von St. Petersburg“.

Der genaue Zeitpunkt des Dämmerungsbeginns variiert nicht nur abhängig von der geografischen Breite, sondern auch von der geografischen Länge. Am östlichen Ende Deutschlands wird es etwa 30 Minuten früher dunkel als am westlichen Ende. Zudem beeinflussen Aerosole wie Vulkanstaub in der oberen Atmosphäre die Intensität der Dämmerung. Unter bestimmten Bedingungen können auch leuchtende Nachtwolken beobachtet werden, die in der Mesopausenregion in einer Höhe von 81 bis 87 km auftreten. Sie erscheinen nur während der Mitternachtsdämmerung, wenn der Himmelshintergrund bereits dunkel ist, die Wolken jedoch noch von der Sonne beschienen werden.

Der Sommeranfang bringt nicht nur längere Tage und angenehme Temperaturen, sondern auch faszinierende Naturphänomene, die es zu entdecken gilt.