Allerheiligenkirmes in Soest startet im November – alle Infos

In Soest läuft die Allerheiligenkirmes vom 2. bis 6. November (Archivbild). © David Inderlied/dpa

Die größte Altstadtkirmes Europas findet vom 2. bis 6. November 2022 in Soest statt. Alle Infos zur Allerheiligenkirmes im Überblick.

Soest – Ab Mittwoch, 2. November 2022, startet wieder die beliebte Allerheiligenkirmes in der Altstadt von Soest. Neben zahlreichen Fahrgeschäften, Spiel- und Essensstände, können die Besucher aus Soest und NRW am Kirmesdonnerstag auch den traditionellen Pferdemarkt in der Innenstadt besuchen.

24RHEIN zeigt Öffnungszeiten, Programm und Anfahrt zur Allerheiligenkirmes Soest im Überblick.

Für Kirmes-Fans gibt es noch ein weiteres Highlight: Vor Beginn der eigentlichen Allerheiligenkirmes in Soest, können sich Besucher am 30. Oktober bei einer 90-minütigen Tour den Kirmesaufbau auf dem Gelände anschauen. Der Eintritt kostet 7 Euro pro Person. (spo)