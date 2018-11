Aldi Nord: Rückruf wegen Glassplitter - Discounter warnt vor diesem Spargel

Artikel aus dem Verkauf genommen

Eine bei Aldi Nord verkaufte Sorte Spargel des Lieferanten "Merkur Aussenhandel" wird zurückgerufen, weil Glassplitter in einem der Gläser gefunden wurden. Kunden werden in dem Rückruf aufgefordert entsprechende Artikel in die Filialen zu bringen.