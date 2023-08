Unwetter halten Deutschland in Alarmbereitschaft – Hunderte Einsatzkräfte vorbereitet

Von: Maximilian Kettenbach

Die Unwetter in Deutschland weichen nun einem Dauerregen. Besonders im Süden besteht laut Experten Hochwassergefahr. Auch der DWD warnt.

Update vom 28. August, 20.17 Uhr: Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) hat angesichts des langanhaltenden Regens nach eigenen Angaben ihre rund 60 Luftrettungsspezialisten in Alarmbereitschaft versetzt. Für die Gruppe gelte nun Alarmstufe zwei von drei, teilte das Rote Kreuz am Montag mit. Damit sollen die Kräfte in längstens 180 Minuten an einem zugehörigen Luftrettungsstandort einsatzbereit sein. Die Luftrettungsspezialisten sind bundesweit an sechs Standorten tätig und werden bei Hochwasserlagen eingesetzt.

Alarmstufe eins gelte zudem für die Wasserrettungszüge Oberbayern, Franken und Ostbayern. Ein Wasserrettungszug besteht unter anderem aus Boots- und Tauchereinheiten. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Rettung von Menschen und Tieren, die Vermisstensuche und die Absicherung von Einsatzkräften. Bei Bedarf könnten zwei weitere Wasserrettungszüge sowie mehr als 250 Schnelleinsatzgruppen in Bayern angefordert werden. Noch schlimmer treffen die Unwetter Österreich, wo sogar ein Jahrhunderthochwasser in Tirol erwartet wird.

Aufgrund der Unwetter und der Gefahr für Hochwasser befinden sich hunderte Einsatzkräfte in Deutschland in Alarmbereitschaft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dauerregen in Süddeutschland: Warnung des Deutschen Wetterdienstes

Update vom 28. August, 14.30 Uhr: Der Dauerregen hat Süddeutschland fest im Griff. Für zahlreiche Landkreise in Bayern und Baden-Württemberg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen bis Dienstagabend um 18 Uhr herausgegeben. Die Wasserwirtschaftsämter warnen vor Hochwassergefahr in einigen Kommunen. Betroffen seien demnach vor allem die Stadt Ingolstadt, die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen an der Ilm und Mühldorf am Inn sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.

Medienberichten zufolge habe zudem das Wasserwirtschaftsamt München für die Stadt und den Landkreis München eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Es sei mit Ausuferungen und Überschwemmungen vom 28. August ab 13 Uhr bis zum 29. August um 10 Uhr zu rechnen. An der Isar wird mit dem Erreichen der Meldestufe 1 gerechnet. Auch Passau rüste sich bereits für zu erwartende Überschwemmungen. Prognosen des Hochwassernachrichtendienstes werde an der Donau ein Pegelhöchststand von bis zu 8,10 Metern erwartet.

Dauerregen im Süden Deutschlands: DWD warnt vor Überflutungen

Update vom 28. August, 10.15 Uhr: Nach den heftigen Unwettern in weiten Teilen Deutschlands steht in vielen Regionen ergiebiger Dauerregen an. „Im Süden muss man bis Dienstagabend noch auf der Hut sein. Der viele Regen zwischen dem Bayerischen Wald und den Alpen kann stellenweise zu Hochwasser führen“, warnt Wetterexperte Dominik Jung.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Montag (28. August 2023) eine weitere Wetterwarnung für den Süden Deutschlands herausgegeben. Meteorologen zufolge müsse mit ergiebigem Dauerregen und Unwettern im südlichen Alpenvorland gerechnet werden. Zudem können einzelne starke Gewitter im Südosten Bayerns auftreten.

Der anhaltende Dauerregen kann im Süden Deutschlands zu Hochwassern führen. Wetter-Experten warnen. (Archivbild) © Pia Bayer/dpa

Südöstlich einer Linie Bodensee, Oberpfalz bis in die Oberlausitz kann es demnach zu Dauerregen kommen. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 60 Liter pro Quadratmeter und 90 Liter pro Quadratmeter erwartet. In einigen Regionen werden laut DWD sogar Mengen bis 100 Liter pro Quadratmeter erreicht. Hochwasser an Bächen und Flüssen sowie Überflutungen von Straßen sind möglich, warnt der DWD.

Alarmstufe Rot: Teile Deutschlands werden drei Tage von Dauerregen überspült

Erstmeldung vom 27. August, 15.44 Uhr: Kassel – Die Unwetter in Deutschland haben es in diesem Sommer in sich, am Samstagnachmittag und -abend schlugen erneut Gewitter brachial zu. Betroffen davon ist vor allem der Südosten des Landes, doch auch Baden-Württemberg bekommt die Wucht zu spüren. Nach ganz viel Hitze entlädt sich nun vieles.

Heftige Unwetter haben schwere Folgen in Bayern und weiteren Teilen Deutschlands

Im bayerischen Kissing bei Augsburg führte das dazu, dass das Unwetter ein ganzes Bierzelt umwarf. Dabei verletzten sich zwölf Menschen, sechs von ihnen schwer. Der gesamte Kurort Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Rund 150 Dächer wurden beschädigt. Knapp zehn Zentimeter große Hagelkörner durchbrachen Solarzellen, beschädigten Autos und sorgten dem Bericht nach für Verkehrschaos. In Traunstein fiel, so ein vifogra-Bericht, ein frei stehender Baukran auf ein Wohnhaus. Durch Unwetter in Odelzhausen scheinen Wassermassen den Ort geflutet zu haben und treiben wie ein reißender Fluss durch die Straßen. Massive Hagelkörner hatten den Ort in eine weiße Landschaft verwandelt.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich demnach hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Gewitter und starke Regenfälle haben in Südhessen und im Main-Kinzig-Kreis in der Nacht zum Samstag zu vielen Feuerwehreinsätzen geführt. In Darmstadt sorgte Starkregen für einige vollgelaufene Keller, wie die Feuerwehr mitteilte. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden der Leitstelle Darmstadt 50 Einsatzorte gemeldet. Und auch in Österreich zog die Superzelle eine Spur der Verwüstung nach sich.

Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr – besonders das Allgäu ist betroffen

Doch mit den Blitzgewittern soll nun erst einmal Schluss sein – es folgt Dauerregen in weiten Teilen Deutschlands. Und das tagelang. Wobei das Land zweigeteilt in die meteorologisch letzte Sommerwoche geht. Vor allem für den Westen und Nordwesten sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) einen freundlichen Sonne-Wolken-Mix voraus. Die Höchstwerte bewegten sich rund um die 20-Grad-Marke.

Besonders betroffen vom Dauerregen werde das Allgäu sein, dort werden bis Dienstagmorgen punktuell nochmals 100 Liter pro Quadratmeter erwartet. Gebietsweise könnten es 40 bis 80 Liter pro Quadratmeter werden. „Entsprechend hoch ist die Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr - aber auch die Gefahr von Murenabgängen“, erklärte DWD-Meteorologe Martin Jonas. Im Dauerregen werden nur Höchstwerte um 14 Grad erwartet. Die DWD-Alarmstufe Rot auf der Warnkarte gilt noch bis Dienstag im Alpenvorland Bayerns, aber auch in Konstanz, Ravensburg und die Region Friedrichshafen. Doch auch im Norden, bei Hannover, Bremen, Hamburg dürfte einiges runterkommen.

Unwetter, Dauerregen, Wetter-Wende: „Achtung, Land unter durch steigende Pegel bei Bächen und Flüssen“

Dem stimmt auch Jonas‘ Kollege Dominik Jung zu. Der wetter.net-Experte prognostiziert: „Zum Teil kommt im gesamten Südosten bis Dienstag ordentlich was runter. 50-150 Liter Regen dürften es werden. Achtung, Land unter durch steigende Pegel bei Bächen und Flüssen. Es schüttet wie aus Eimern.“ Auch er fürchtet Hochwasser.

Am Mittwoch lockern sich die Wolken der Vorhersage zufolge im Osten und Süden auf und es bleibt weitgehend trocken. Zum meteorologischen Herbstanfang, am Freitag, dem 1. September, darf sich dann das ganze Land wieder über steigende Temperaturen freuen. Das Wochenende wird zwischen 21 Grad im Westen und 32 Grad im Osten warm. Das Wetter beruhigt sich also. Auch Bayern darf sich dann wieder über solide 27 Grad freuen, Hessen auf etwa 28 Grad in der Spitze. (mit dpa)