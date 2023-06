Passantin mit Gucci-Brille rastet in Klima-Kleber-Doku aus

Von: Ulrike Hagen

Klimaaktivisten spalten die Gesellschaft. Auch in einer aktuellen ARD-Doku wird deutlich, wie verhärtet die Fronten sind. Die Bilder zeigen heftige Übergriffe auf Klima-Kleber in Berlin.

Berlin – Die „Letzte Generation“ protestiert in Berlin, in Deutschland, weltweit. Sie kleben sich auf Fahrbahnen fest und legen damit an neuralgischen Stellen ganze Innenstädte lahm. Bei den Klebe-Aktionen kommt es immer wieder zu Handgreiflichkeiten, Autofahrer und Passanten verlieren nicht selten die Fassung. Die Wut einiger Bürger und Bürgerinnen entlädt sich ungefiltert und teils gewalttätig. Das zeigen zahlreiche Videos im Netz.

Eine aktuelle Dokumentation der ARD wirft angesichts der sich immer weiter spaltenden Gesellschaft nun die Frage auf: Sind radikale Protestgruppen wie die Letzte Generation und Extinction Rebellion „Helden oder Kriminelle?“

ARD-Doku über Klima-Kleber zeigt: Passantin wird ausfällig – „Solange einsperren, bis dieser Spuk aufhört!“

Die Filmemacher Marcel Kolvenbach, Nick Schader und Kolja Schwartz begleiteten über einen längeren Zeitraum hinweg radikale Klimaaktivisten der Gruppen Letzte Generation und Extinction Rebellion bei Protestaktionen. In ihrer am Montagabend ausgestrahlten Dokumentation wird deutlich, wie verhärtet die Fronten inzwischen sind.

Bei den Aufnahmen, die Mitte April am Alexanderplatz entstanden, ist zu sehen, wie ein Mann brüllend auf die Aktivisten losgeht: „Mach den Bus frei“, schreit er, „Halt den Mund!“, und schubst eine Aktivistin über die Straße. Eine ältere Passantin mit silberfarbener Steppjacke und Gucci-Brille wettert gar: „Einsperren! Solange einsperren, bis dieser Spuk aufhört!“.

Dokumentation zeigt aufgebrachte Passanten: „Schrecklich, wie der Staat sich vorführen lässt!“

Ein adrett gekleideter Mann mit Rollkoffer kommentiert den Einsatz der Polizei, die die Klimakleber mit Öl von der Straße lösen: „Ich find‘s ganz schrecklich, dass der Staat sich so vorführen lässt. Die Engländer machen es richtig, die stecken die Leute in den Knast.“ Er fügt empört hinzu: „Ich war immer für Umweltschutz. Die erreichen jetzt genau das Gegenteil!“

Professorin für Strafrecht hält dagegen: „Das muss Demokratie aushalten“

Die Aktivisten erhalten aber Unterstützung von der Professorin für Strafrecht und Kriminologie, Katrin Höffler, die im Film erklärt: „Der politische Protest ist Teil dessen, was unsere Demokratie aushalten muss.“ Sie betont, dass das Strafrecht nicht instrumentalisiert werden dürfe, um die Botschaft auszusenden, dass politischer Protest nicht lohnenswert sei.

Letzte Generation: Dobrindt fordert weiter hartes Durchgreifen gegen „die Klima-RAF“

Alexander Dobrindt hingegen wiederholt vor der Kamera seine umstrittene Aussage, mit der er bereits für Schlagzeilen gesorgt hat: „Ich bin der Überzeugung, dass man verhindern muss, dass eine Klima-RAF entsteht.“ Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag bekräftigt zudem seine Wahrnehmung der Letzten Generation als „kriminelle Organisation“.