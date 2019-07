Äußerst brutale Tat aus Frankfurt bei Aktenzeichen XY - Täter floh mit der S4

Wer kann helfen?

+ © picture alliance/dpa Am Westbahnhof in Frankfurt kam es im April 2017 zu einer Schlägerei. (Symbolbild) © picture alliance/dpa

Ein Fahrgast in Frankfurt wird so brutal niedergeschlagen, dass dieser noch heute unter den Folgen leidet. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY wird der Fall nun wieder aufgerollt.