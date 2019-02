„Aktenzeichen XY“ bringt mysteriösen Fall über vermissten Familienvater aus Homberg 

Ein Familienvater aus Homburg verschwindet vor 20 Jahren spurlos. Die Umstände sind mysteriös. Mit Hilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" versucht die Kripo den Fall erneut zu lösen.

Bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF dreht sich alles um schreckliche Verbrechen und ungeklärte Kriminalfälle. Oft führen Hinweise der XY-Zuschauer zur Aufklärung der Taten. Zuschauer helfen Täter zu identifizieren, erkennen Verbrecher auf der Flucht. Das ist das Konzept der ZDF-Sendung, die im Oktober 1967 erstmals über den Bildschirm flimmert: Zuschauer helfen der Polizei.

Bringt "Aktenzeichen XY...ungelöst" neue Hinweise?

Mittlerweile bannt "Aktenzeichen XY...ungelöst" Millionen Menschen vor ihren Fernsehern. Die Sendung gehört zu den beliebtesten in Deutschland und im deutschsprachigen Europa. Im Oktober 2017 feierte das ZDF mit "Aktenzeichen XY...ungelöst" sein 50. Jubiläum.

Die Kriminalfälle werden von Schauspielern real nachgestellt und in kurzen Einspielfilmen gezeigt. Schon während der Live-Ausstrahlung der jeweiligen Folge kann das Publikum im Studio in München anrufen. Hinweise von Zuschauer werden bis 23 Uhr, später natürlich auch bei der zuständigen Dienststelle und jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Über den aktuellen Ermittlungsstand der Kriminalfälle hält Moderator Rudi Cerne und sein Team auf dem Laufenden. Laut ZDF-Redaktion werden etwa 40 Prozent der Fälle aufgeklärt.

"Aktenzeichen XY...ungelöst" - Familienvater Ertugul Emeksiz verschwindet vor mehr als 19 Jahren

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 6. Februar 2019 (20.15 Uhr) ist unter anderem ein rätselhafter Vermisstenfall aus Homburg Thema. Die Kriminalpolizei Homburg stellt den Fall Ertugul Emeksiz vor und erhofft sich nach eigenen Angaben, durch die Öffentlichkeitsfahndung im Fernsehen neue Hinweise zu dem Verschwinden.

Ertugul Emeksiz wird seit dem 7. September 1999 vermisst, teilt die Polizei Homberg in einer Pressemitteilung mit. Am 15. September 1999 tauchte das Kühlfahrzeug, mit dem der damals 29-Jährige unterwegs war, in Frankfurt am Main (Hessen) wieder auf. Seitdem fehlt von Ertugul Emeksiz jede Spur. Ein Gewaltverbrechen kann die Polizei nicht ausschließen. Ertugul Emeksiz war zuletzt in Melsungen wohnhaft.

"Aktenzeichen XY...ungelöst" - Wer hat den Renault von Ertugul Emeksiz damals gesehen?

Der junge Familienvater Ertugul Emeksiz ist seit fast 19 Jahren spurlos verschwunden, nur sein Auto wurde wieder gefunden. Die Polizei hat nun Angaben zu dem Transporter veröffentlicht und fragt, ob jemand damals das Fahrzeug von Ertugul Emeksiz gesehen hat. Bei dem Wagen handelt es sich um ein dunkelgrünes Kühlfahrzeug der Marke Renault mit dem amtlichen Kennzeichen: LIP-MK 694. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen hat die Polizei ein Foto eines baugleichen Transporters veröffentlicht.

Hinweise werden von der Homberger Kripo unter der Tel.: 05681-7740 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Türkisch sprechende Zeugen und Hinweisgeber werden entsprechend weitervermittelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei Homburg weiter.

