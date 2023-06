Tagelang Nato-Jets im Juni über Deutschland: „Ziel, dass wir weiter in Frieden in Urlaub fliegen können“

Air Defender 2023

+ © IMAGO/U.S. Army Es wird die größte Nato-Übung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Im Juni wird dafür vor allem der deutsche Luftraum zeitweise gesperrt sein. Was Reisende während der „Air Defender 23“ beachten müssen. © IMAGO/U.S. Army

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Maximilian Kettenbach schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Air Defender 2023: In wenigen Tagen fliegen Dutzende Militärflugzeuge und Hubschrauber über Deutschland. Der Inspekteur der Luftwaffe hebt die Relevanz hervor.

München – 30 Eurofighter, 16 Tornados, fünf A400M und drei A330 AAR zur Betankung sowie zwei LJ35, zwei A-4 und vier leichte Unterstützungshubschrauber (LUH) 145 werden vom 12. bis 23. Juni 2023 abwechselnd über Deutschland fliegen. Und das sind wohl lediglich die Flieger der deutschen Luftwaffe. Von rund 250 insgesamt beteiligten Flugzeugen kommen beim sogenannten Air Defender 2023 der Nato etwa 100 aus den USA.

Knapp zwei Wochen vor Beginn der größten Luftübung seit Bestehen der Nato hat nun der Inspekteur der Luftwaffe deren Bedeutung für die Sicherheit hervorgehoben. Und um Verständnis für mögliche Einschränkungen im zivilen Luftverkehr geworben. „So sieht für mich glaubwürdige Abschreckung aus“, sagte Ingo Gerhartz dem Berliner Tagesspiegel Ende Mai.

Air Defender 2023 keine Provokation gegen Russland

Die Übung mit dem Namen Air Defender unter deutscher Federführung solle zeigen, dass das Bündnis „im Ernstfall schnell handeln kann“, sagte der Generalleutnant. „Sie werden innerhalb von Stunden über Europa einsatzfähig sein. Das stärkt unsere transatlantische Verbindung im Krisenfall.“

„Nur vereinzelt“ würden Luftbewegungen nahe der Grenze zu Russland stattfinden, es würden jedoch ausschließlich „defensive Szenarien“ erprobt, sagte Gerhartz weiter. „Es wäre sicherlich eine Provokation, wenn wir simulieren würden, wie wir Missionen etwa in Richtung Kaliningrad fliegen. Das tun wir aber nicht“, versicherte er. Die Übung beschränke sich stattdessen „auf den Schutz des Nato-Gebiets“.

Air Defender 2023: Drei Lufträume betroffen, darunter auch Bayern

Rund 90 Prozent des Flugverkehrs sollen in Deutschland und den angrenzenden Küstengebieten der Nord- und Ostsee stattfinden. Doch auch Bayern und andere Bundesländer sind betroffen. Neben den Standorten in Deutschland sind auch Vokel (Niederlande) und Čáslav (Tschechische Republik) vorgesehen. Am Wochenende des 17. und 18. Juni sollen übrigens keine Kampfjets aufsteigen.

Welche Regionen sind von der Nato-Übung in Deutschland betroffen? Luftraum Nord: (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg): Von den Militärstandorten Wunstorf in Niedersachsen sowie Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein starten Flüge entlang der Nord- und Ostseeküste. Luftraum Ost (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen): Die Manöver über Ostdeutschland starten vom Stützpunkt Laage aus und erstrecken sich von der Ostsee bis nach Sachsen. Luftraum Süd (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland): Der Südkorridor zieht sich vom bayerischen Standort Lechfeld, südlich von Augsburg, bis nach Spangdahlem in Rheinland-Pfalz.

Tagelang Nato-Jets über Deutschland: „Ziel, dass wir weiter in Frieden in Urlaub fliegen können“

Gerhartz betonte, die Luftwaffe befinde sich „in enger Abstimmung mit der Deutschen Flugsicherung, dem Verkehrsministerium und Eurocontrol, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“.

Flugreisende müssen mitten in der Urlaubssaison mit Verspätungen rechnen, weil zahlreiche Flugzeuge umgeleitet werden müssen. „Die Übung dient dem Ziel, dass die Menschen auch weiter in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können“, sagte er. (afp, mke)