„Hochansteckend“ - Experten warnen vor Ausbreitung der Schweinepest in Österreich

Von: Nadja Zinsmeister

Experten in Österreich fürchten eine Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest im Land. Es sei aktuell „umzingelt“ von der gefährlichen Tierseuche.

Wien - Die Afrikanische Schweinepest gilt als hochansteckende und gefährliche Seuche, die längst auch Europa erreicht hat. Während in Ländern wie Deutschland und Österreich bislang aber nur einzelne Fälle bekannt sind, hat sich die Pest in anderen Ländern bereits ausgebreitet. Die Landeskammer Oberösterreich hat nun eine eindringliche Warnung ausgesprochen.

Experten: Österreich von hochansteckender Afrikanischer Schweinepest „umzingelt“

Von der Afrikanischen Schweinepest betroffene Länder sind laut einem aktuellen Bericht der Landeskammer unter anderem die Slowakei, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien und Italien. Damit ist die Seuche gefährlich nahe an den österreichischen Grenzen, das Land sei mit Ausnahme der Schweiz und Slowenien regelrecht „umzingelt“. Die Afrikanische Schweinepest ist „hoch ansteckend“, wird erinnert. Sie sei hauptsächlich in Wildschweinpopulationen vorzufinden, zum Teil aber auch bei Hausschweinen. Die Tierseuche weite sich ständig aus.

Eine Veterinärmedizinerin untersucht den Fund eines Wildschweinkadavers. (Archivbild) © Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger wendet sich daher mit einem „dringenden Appell an alle Touristen, Jäger, Gastarbeitskräfte, LKW-Fahrer und sonstigen Reisenden“, die sich in einem von der Afrikanischen Schweinepest betroffenen Gebieten befinden oder aufgehalten haben. Man solle demnach darauf achten, „keine Schweinefleischprodukte, Kleidungsstücke wie Schuhwerk oder Gegenstände aus diesen Ländern nach Hause mitzunehmen, an denen sich kontaminiertes Erdreich aus Waldgebieten befinden könnte“.

Warnung vor Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Österreich - und die Lage in Deutschland?

Insbesondere bei Italien und Kroatien handele es sich um neu hinzugekommene Länder hinsichtlich der Afrikanischen Schweinepest. Die jüngste Meldung kommt aus der Lombardei in Italien. Dort mussten etwa 100 Kilometer nördlich von Genua ein Hausschweinebestand mit 133 Schweinen gekeult werden. Man geht laut dem Bericht davon aus, dass in dem Fall eine Übertragung über den Menschen stattgefunden hat. Die Tierseuche ist für den Menschen ungefährlich, für Schweine verläuft sie jedoch fast immer tödlich. Eine Behandlung gibt es bislang nicht.

Laut dem „TierSeuchenInformationsSystem“ (TSIS) in Deutschland sind aktuell nur vereinzelte Fälle im Osten Deutschlands bekannt, ausschließlich in Brandenburg und Sachsen. In der Vergangenheit gab es ebenfalls Fälle in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Teils handelte es sich um Wildschweine, teils um Hausschweine. „Bisher konnte eine weitere Ausbreitung der Tierseuche verhindert werden“, schreibt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Als Vorsichtsmaßnahme wurde zwischen Deutschland und Dänemark jedoch ein Wildschweinzaun errichtet. (nz)