Ärztepräsident will Maskenpflicht im Gesundheitswesen abschaffen

Von: Fabian Pieper

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Im öffentlichen Leben sind Corona-Einschränkungen weitestgehend aufgehoben. Ärztepräsident Klaus Reinhardt möchte das nun auch im Gesundheitswesen so sehen.

Berlin – Nach knapp drei Jahren mit mehr oder weniger strikten, aber dennoch durchgängig aktiven Maßnahmen gegen das Corona-Virus auch in Deutschland, scheint das Virus mittlerweile in einer endemischen Phase angekommen zu sein. Virologe Christian Drosten sagte vor wenigen Wochen, die Pandemie sei vorbei, ruderte mittlerweile allerdings ein wenig zurück. Dennoch fallen immer mehr Corona-Maßnahmen, die eine unkontrollierte Verbreitung des Virus samt seiner Varianten – etwa der nun grassierenden und extrem ansteckenden Variante XBB.1.5 – verhindern sollen.

Ab Februar fällt in den meisten Bundesländern, zum Beispiel in Bremen und Niedersachsen, auch die Maskenpflicht in Nahverkehr, im Fernverkehr ist sie dann ebenfalls Geschichte. Nur im Gesundheitswesen ist man nach wie vor vorsichtig. Doch dagegen regt sich Widerstand.

Klaus Reinhardt: Maskenpflicht im Gesundheitswesen abschaffen und RKI unabhängig machen

Und zwar in Person von Klaus Reinhardt. Er ist der Präsident der Bundesärztekammer und sagte gegenüber der Zeitung Welt: „Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle, gesetzliche Maskenpflicht mehr.“ Als Begründung nannte er, dass nicht jede medizinische Einrichtung mit Hochrisikopatienten zu tun habe. Deshalb sollten Praxen seiner Meinung nach selber entscheiden können, dabei jedoch Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) berücksichtigen.

Auch nahm Reinhardt die Patienten in die Pflicht. So sollen Menschen, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, „eigenverantwortlich eine Maske aufsetzen oder mit dem Arzt vereinbaren, dass sie zu Randzeiten der Sprechstunde vorbeikommen“.

Zudem sprach sich der Ärztepräsident dafür aus, das derzeit noch dem Gesundheitsministerium unterstellten RKI zu einem unabhängigen Institut zu machen. Dadurch könne es sich schwer aus politischen Debatten heraushalten. Reinhardt: „Wenn die Politik also tatsächlich wissenschaftlich unabhängigen Rat einholen will, braucht es hierfür auch ein politisch unabhängiges Institut.“ Vor wenigen Tagen kündigte RKI-Chef Lothar Wieler seinen Rückzug von seinem Posten zum 1. April 2023 an.