Änderung bei Sparkassen: Videoterminals ersetzen Mitarbeiter in ersten Filialen

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Digitalisierung hält bei Sparkassen Einzug. Für Mitarbeitende ist das nicht unproblematisch: an einigen Standorten werden sie durch Videoterminals ersetzt.

Berlin – Bei den Sparkassen in Deutschland ändert sich derzeit einiges. Das betrifft in vielen Fällen auch den Bereich der Digitalisierung. Nun gibt es in einigen Filialen die Möglichkeit, mit Mitarbeitern zu kommunizieren, die woanders sitzen. Die Mitarbeiter in der lokalen Filiale werden durch Videoterminals ersetzt. Droht damit Stellenabbau? Insbesondere bei älteren Kundinnen und Kunden wächst zudem die Sorge, den persönlichen Kontakt zu verlieren. Sie befürchten, im Zuge der Digitalisierung abgehängt zu werden. Zumindest bei der Frage nach dem Ende von Bargeld an Schaltern gaben die Sparkassen zuletzt Entwarnung.

Änderung bei Sparkassen: Erste Filialen setzen auf Videoterminals statt Mitarbeiter – Angst vor Stellenabbau

Es gibt Änderungen bei Sparkassen im Raum Bautzen und Neschwitz in der Oberlausitz: In insgesamt zehn Filialen finden Kundinnen und Kunden der Sparkasse eine bisher eher ungewöhnliche Situation vor, wie der MDR berichtet: Sie können in den entsprechenden Banken über Bildschirme mit Mitarbeitern in einer größeren Sparkassen-Zentrale kommunizieren. An dem entsprechenden Schalter können sie ansonsten die üblichen Vorgänge erledigen, etwa Überweisungen tätigen oder Umbuchungen vornehmen. Beratungen sind über den Terminal indes nicht möglich – können jedoch über ihn vereinbart werden.

Zur Verifizierung an den Geräten reichen Kundenkarte und Personalausweis, die über einen Scanner eingelesen werden. Die Projektleiterin für den Videoservice bei der Kreissparkasse in Bautzen erklärte gegenüber dem MDR: „Fast alles, was am Bankschalter möglich ist, kann auch über den Videoservice erledigt werden.“ Die Bank behauptet, damit auf den Rückgang an Transaktionen in Filialen zu reagieren: Ihrer Einschätzung nach wird immer öfter auf Online-Banking zurückgegriffen. Besonders im ländlichen Raum schließen offenbar vermehrt Filialen. Um den Kundenkontakt nicht ganz zu verlieren, sollen nun Videoterminals eine Zwischenlösung sein. Bei Beschäftigten schürt das die Angst vor Stellenabbau.

Sparkasse Online-Banking: Änderungen für Millionen von Verbrauchern

Doch es gibt noch weitere Neuigkeiten bei der Bank: Änderungen beim Online-Banking betreffen bei der Sparkasse derzeit Millionen Menschen. Die Sparkassen wollen ihr digitales Angebot verbessern und erweitern, auch, um die Handhabe für ältere Menschen zu verbessern. Nach Angaben des Kreditinstituts wurden dabei zahlreiche Kundenwünsche berücksichtigt – offenbar mit Erfolg: Springer Professional berichtet, dass knapp 80 Prozent der Befragten in einer Umfrage die Noten „gut“ und „ausgezeichnet“ für das neue Design des Online-Bankings vergeben haben.

Unter anderem haben die Sparkassen das Design des Online-Angebots von Sparkassen-App und Webbrowser angeglichen. Das soll die Handhabe erleichtern. Die App soll zudem weiter ausgebaut werden, dabei geht es auch um Daten- und Funktions-Gleichheit, etwa bei Überweisungsvorlagen. Neu ist indes auch noch etwas anderes: Bei manchen Bankautomaten der Sparkasse kann man inzwischen mit dem Handy Bargeld abheben. Doch nicht nur das: Auch bei der EC-Karte sind Änderungen geplant. Bei den Sparkassen tut sich viel – doch das ist nicht selten auch mit Sorgen verbunden: Im aktuellen Fall vor Stellenabbau, oder bei älteren Menschen davor, durch die Digitalisierung abgehängt zu werden.