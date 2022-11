Adé, Billigflüge: EU treibt Preise für Mallorca-Flüge hoch

Von: Yannick Hanke

Die Zeiten von Billigflügen könnten endgültig vorbei sein. Fluglinien in ganz Europa warnen vor weiter steigenden Preisen auf ihren Flügen. Neue Klimaschutz-Pläne der EU als Grund.

Berlin/Mallorca – Wer nutzt sie nicht gerne: die Billigflüge auf den letzten Drücker!? Vor allem ins 17. Bundesland, nach Mallorca, besteht seit Jahren solch ein Angebot. Das könnte bald jedoch der Sangria-reichen Vergangenheit angehören. Denn wie bild.de berichtet, hätten Prognosen von Lufthansa Folgendes ergeben: Spätestens ab 2025 sollen europäische Fluglinien unter anderem mehr Geld für ihren CO₂-Austoß zahlen sowie zwei Prozent Öko-Kerosin beimischen.

Beispielsweise würde ein Flug von Düsseldorf nach Palma de Mallorca dann schrittweise um etwa 58 Euro teurer werden, heißt es.

Flüge nach Mallorca könnten bald (noch) teurer werden: Fluglinien in der EU im Windschatten anderer Staaten

Ein weiterer Kritikpunkt: Von den neuen Regeln sollen Fluglinien aus Staaten, die nicht der Europäischen Union (EU) angehören, nicht betroffen seien. Sie hätten dann einen weiteren Preis- und Wettbewerbsvorteil. Die Konsequenz: Auf langen Strecken, wie beispielsweise von Barcelona über Frankfurt nach Tokio, müssten EU-Fluglinien wie Lufthanse oder Air France schrittweise bis zu 200 Euro mehr von ihren Fluggästen verlangen.

Die Zeit der Billigflüge nach Mallorca, wie beispielsweise mit Maschinen der Lufthansa, könnte vorbei sein. © Henning Kaiser/Daniel Karmann/dpa/Montage

Anders verhält es sich aber mit einem Flug von Barcelona über Istanbul mit Turkish Airlines nach Tokio. Da die Türkei kein EU-Mitglied ist, müsse hier nur mit einem Aufschlag von 20 Euro gerechnet werden.

„Klimaschutz ja, europäisches Eigentor nein“: Lufthansa-Chef schlägt Alarm

Carsten Spohr, Chef von Lufthansa Deutschland, fordert die Bundesregierung bereits zum Eingreifen auf. „Klimaschutz ja, europäisches Eigentor nein. Für das Klima ist nichts gewonnen, wenn Menschen anstatt in der EU künftig in Doha oder Istanbul umsteigen“, sagt er gegenüber bild.de. Zudem spricht Spohr von einer Politik, „die den Klimaschutz vorantreibt und gleichzeitig Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Europa sichert“. Schließlich dürfe Europa nicht, „wie bei Energie und Verteidigung, in Abhängigkeit von anderen Weltregionen“ geraten.