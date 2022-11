Abzocke und Umweltsünde: Warum sich der Black Friday nicht lohnt

Von: Maria Sandig

Am Freitag, 25. November 2022, ist Black Friday. Es ist das Shopping-Event des Jahres, überall locken Rabatte. Aber sind die Produkte wirklich günstiger?

Berlin – An diesem Freitag, 25. November 2022, ist Black Friday – der Rabatt-Marathon geht also wieder los. Während der Handel Milliardenumsätze macht, freuen sich Konsumenten über vermeintliche Schnäppchen. Dabei spricht einiges gegen den Black Friday. Aus finanziellen Aspekten, aber auch aus Gründen der Umwelt.

Black Friday und Cyber Monday lassen Umsatzzuwachs auf 5,7 Milliarden Euro erwarten

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA. Doch auch in Deutschland wird er immer beliebter. Die vorweihnachtlichen Aktionstage erfahren in den derzeit unsicheren Zeiten einen starken Zuspruch. Die Aussichten auf attraktive Preise lassen einen Umsatzzuwachs von rund einer Milliarde Euro auf 5,7 Milliarden Euro während Black Friday und Cyber Monday erwarten. Kaum einer stellt sich noch die Frage: Brauche ich das überhaupt? Wir haben Gründe zusammengetragen, die gegen den Black Friday sprechen.

Was ist der Black Friday?

Am Freitag nach Thanksgiving – in diesem Jahr also am 25. November 2022 – ist in den USA traditionell der Black Friday. Am Montag danach ist der Cyber Monday. Hier starten Online-Shops ihren Weihnachtsverkauf. An beiden Tagen locken Geschäfte und Online-Händler mit Sonderangeboten und Rabatten. Auch in Deutschland ist der Trend schon lange angekommen. Inzwischen wird der Black Friday sogar auf eine Black Week ausgedehnt.

Wann ist die Black Week 2022?

Die Black Week beginnt in diesem Jahr am Montag, dem 21. November 2022. Die Sparwoche endet offiziell mit dem großen Finale am Black Friday, dem 25. November 2022.

Warum heißt es „Black Friday“?

Der Name „Black Friday“ tauchte erstmals Anfang der 1950er Jahre in der amerikanischen Presse auf, um an die Tatsache zu erinnern, dass die Straßen am Freitag nach Thanksgiving voller Menschenmassen und somit „schwarz“ waren.

Black Friday und Black Week: Angepriesene Schnäppchen sind nicht zwangsläufig günstiger als sonst

60 Prozent Rabatt, Top-Deal, Aktions-Sale: Am Black Friday wird mit Preisnachlässen, Schnäppchen und Rabatten geworben. Aber nicht jedes Angebot ist auch wirklich preiswerter.

Das Vergleichsportal Netzsieger hat im Zeitraum eines Monats im Jahr 2017 Preise für Elektroartikel wie Fernseher und Smartphones unterschiedlicher Onlinehändler beobachtet und dabei starke Preisschwankungen festgestellt. Nur bei einem von acht untersuchten Geräten sei der Preis auch kontinuierlich gesunken. Bei einigen Produkten sei der Preis kurz vor dem Black Friday sogar um bis zu 70 Euro erhöht wurden.

Ein Tag, der günstige Preise verspricht, sie aber nicht bietet.

Eine Recherche der ZDF-Sendung WISO kam 2018 zu einem ähnlichen Ergebnis. Zwei Monate vor dem Black Friday 2017 und vier Monate danach beobachtete das Redaktions-Team 3.068 Produkte und dokumentierte die Preise. Das Ergebnis: Bei den meisten Produkten blieb der Preis gleich. „Ein Tag, der günstige Preise verspricht, sie aber nicht bietet“, lautete das Fazit der Sendung.

Black Friday: Alternativen stehen bereit

Trotzdem haben Konsumenten den Eindruck, am Black Friday Geld zu sparen. Das liegt an einem Trick der Händler: Sie versprechen etwa 50 Prozent Rabatt auf den „Originalpreis“ – und nennen dabei die „unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers“ (UVP). Diese ist jedoch sehr hoch angesetzt, kaum ein Händler verkauft wirklich Produkte zu diesen Preisen. Indem die Händler einen übertrieben hohen Preis angeben, wirkt der Black-Friday-Rabatt deutlich größer, als er in Wirklichkeit ist.

Alternativen zum Black Friday: Green Friday und Kauf-nix-Tag Als alternatives Konzept haben einige Shops und Hersteller den Green Friday ins Leben gerufen. Dabei sollen nicht (nur) Kunden profitieren, sondern auch die Natur. Der Kauf-Nix-Tag, der in vielen Ländern jedes Jahr Ende November stattfindet, soll noch mehr Verbraucher dazu ermutigen, zumindest mal einen Tag lang nichts zu kaufen und vor allem das eigene Konsumverhalten zu reflektieren.

Zwar gibt es den einen oder anderen Superrabatt, doch im Schnitt lag nach einer Analyse der Vergleichsplattform idealo 2021 die Ersparnis zum vergangenen Jahr durchschnittlich gerade mal bei vier Prozent.

Black Friday: Konsum wird künstlich angefeuert

Der Black Friday hat ein Ziel: den Konsum anzustoßen und die Lagerhallen der Händler zu leeren. An dem Shopping-Tag kaufen Millionen von Menschen weltweit Dinge, die sie oftmals gar nicht brauchen – nur weil sie gerade so vermeintlich preiswert sind. Am meisten profitieren die Elektronik- und Kosmetikbranche, sie machen an einem Tag zusätzliche Umsätze in Milliardenhöhe.

Hinter dem Black Friday steckt eine spezielle Marketingstrategie: „Wir haben gesättigte Märkte in Deutschland. Da braucht man solche Anlässe, damit die Leute mehr kaufen“, sagt der Marketing-Experte Martin Fassnacht gegenüber n-tv.

Umwelt leider massiv unter Konsum vom Black Friday

Welche Folgen der Black Friday und die damit entstehenden massenhaften Retouren für die Umwelt haben, wissen nur die wenigsten. Allein die Verpackung von Onlineshopping-Waren macht laut Handelsverband Deutschland (HDE) 45 Prozent des gesamten deutschen Verpackungsmülls aus. Ein Drittel der Produkte wird als ungenutzte Retoure vernichtet und weggeworfen.

Der Black Friday ist ein schwarzer Tag für die Umwelt.

Auch die CO₂-Emissionen durch den Transport steigen enorm. Ein Teufelskreis, der die Erderwärmung befeuert. Den Preis für den zunehmenden Online-Handel, vor allem durch den Black Friday, zahlen nicht nur die Konsumenten, sondern vor allem die Umwelt. Die verheerenden Folgen: Hochwasser, Waldbrände, Orkane, Wetterextreme.

Der Black Friday ist das Shopping-Event des Jahres – überall locken Rabatte. Doch für wen lohnt es sich?

„Der Black Friday ist ein schwarzer Tag für die Umwelt“, sagt Viola Wohlgemuth, Sprecherin von Greenpeace. „Unser Konsum vernichtet immer mehr Ressourcen und heizt die Klimakrise an. Verbraucher sollten sich bewusst sein, dass jedes einzelne Paket Folgen für die Umwelt hat“.

Black Friday 2022: Nur eine Masche?

Hinter dem Black Friday steckt eine profitable Marketingstrategie: In einem gesättigten Markt, wie beispielsweise Deutschland, braucht es "Anlässe", damit mehr konsumiert wird. Weltweit kaufen Millionen von Menschen an nur einem einzigen Tag enorm viele Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen. Weil sie der Preis lockt.

Neurowissenschaftler konnten in Versuchen nachweisen, dass bereits der Anblick von Prozentzeichen auf einem Preisschild das Belohnungssystem im Hirn aktiviert.

Black Friday: Jedes Jahr gibt es verletzte Menschen

Der Black Friday ist bei uns noch lange nicht so etabliert wie in den USA – allerdings wird der Rabatt-Tag von Jahr zu Jahr beliebter. Ein Blick in die USA zeigt, wo die Reise hingehen könnte: In den Geschäften spielen sich teils erschreckende Szenen ab.

Kunden schubsen oder prügeln sich um das letzte Schnäppchen, die trampelnde Massen sind im Kaufrausch – in Amerika gibt es am Black Friday jedes Jahr Verletzte. Nicht zu vergessen: Der Lieferverkehr nimmt in dieser Zeit auch zu.

Black Week und Black Friday im November 2022: Negative Emotionen durch Konsumrausch

Auch wenn ein vermeintliches Schnäppchen am Black Friday erst einmal das Dopamin und damit positive Emotionen in die Höhe schießen lässt: Kaufen macht nicht glücklich. Einer Greenpeace-Studie aus dem Jahr 2017 zeigt: Shopping löst nach einer anfänglichen Euphorie sogar negative Emotionen aus. Nach dem Einkauf folgen oftmals Schuldgefühle oder eine innere Leere, die viele Menschen mit neuem Konsum bekämpfen.