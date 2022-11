Tony Marshall schwer krank: Schlagerstar will „niemanden mehr sehen“

Von: Susanne Kröber

Große Sorge um Schlagerstar Tony Marshall – der schwerkranke „Schöne Maid“-Sänger zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück, Freunde verabschieden sich bereits.

Baden-Baden – Mit Hits wie „Schöne Maid“ oder „Auf der Straße nach Süden“ wurde der ausgebildete Opernsänger Tony Marshall in den 1970ern berühmt, seine Songs sorgen bis heute für Stimmung in Konzerthallen und auf Schlagerpartys. Aber auf der Bühne werden die Fans Tony Marshall nicht mehr erleben, denn der Sänger zieht sich komplett aus der Öffentlichkeit zurück.

Rückzug aus der Öffentlichkeit: Tony Marshall fühlt sich „zu schwach“

In den letzten Jahren musste sein Körper einfach zu viel mitmachen, jetzt scheint Tony Marshall am Ende seiner Kräfte zu sein. „Tony möchte außer seiner Familie niemanden mehr sehen, weil er sich zu schwach fühlt“, erklärt ein Freund des Schlagerstars im Bild-Interview. „Er will als fröhlicher Entertainer in Erinnerung bleiben.“

Nach mehr als 50 Jahren im Rampenlicht beendet Schlagerstar Tony Marshall seine Bühnenkarriere. © IMAGO/HOFER

Bereits 2012 wurde bekannt, dass Tony Marshall an Polyneuropathie leidet, einer Erkrankung des Nervensystems, bei der es zu Lähmungserscheinungen kommen kann. 2019 lag Marshall nach einem Schlaganfall und Nierenversagen tagelang im Koma, dreimal wöchentlich muss der Schlagersänger zur Dialyse. Zusätzlich geschwächt wurde Marshall durch eine Coronainfektion vor einem Jahr, wegen der er wochenlang im Krankenhaus behandelt werden musste. Damals sagte der Sänger im Interview mit Bild: „Angst vor dem Tod hatte ich nicht. Der ist ja schon ein guter Bekannter, so oft, wie er bei mir angeklopft hat. Aber auch diesmal habe ich ihn wieder weggeschickt.“

Tony Marshall: Letzter Auftritt gemeinsam mit Sohn Marc

Im Sommer trat Tony Marshall noch gemeinsam mit seinem Sohn Marc in Baden-Baden auf, damals saß er bereits im Rollstuhl. „Das war dann auch schon grenzwertig“, betonte Marc Marshall anschließend im Interview mit Meine Schlagerwelt. Da könne man Marshall dann aber „auch nicht bremsen.“ Nun scheint es so, als habe Tony Marshall, der mit Pascal und Stella noch zwei weitere Kinder hat, mit dem Leben im Rampenlicht abgeschlossen.

„Ich habe schon für immer Abschied von Tony genommen“, offenbart ein Freund von Tony Marshall gegenüber der Bild-Zeitung. Wie ernst der Zustand von Tony Marshall ist, ist nicht bekannt, offenbar befindet sich der Entertainer nach einem Aufenthalt in einer Seniorenresidenz jedoch zuhause bei Ehefrau Gabi, mit der er bereits seit 60 Jahren verheiratet ist.