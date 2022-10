Abgesagte Weihnachtsshow: Helene Fischer gibt die Hoffnung nicht auf

Von: Susanne Kröber

2022 fällt die „Helene Fischer Show“ zum dritten Mal in Folge aus. Hat die beliebte Weihnachtsshow mit Helene Fischer überhaupt noch eine Zukunft im TV?

Düsseldorf – Die Vorfreude war riesig. 2020 und 2021 musste „Die Helene Fischer Show“ coronabedingt abgesagt werden, Ende 2021 sorgte zudem die Geburt von Tochter Nala für massive Veränderungen bei Helene Fischer. 2022 sollte die Weihnachtsshow nun den Fans wieder wie gewohnt den ersten Weihnachtsfeiertag versüßen. Doch „schweren Herzens“ entschied sich das ZDF dazu, die Weihnachtsshow mit Helene Fischer 2022 erneut abzusagen.

„Aktuell setzen wir nur aus“: Helene Fischer macht Hoffnungen auf ein Comeback ihrer Weihnachtsshow

Seit 2011 führt Helene Fischer durch die Weihnachtsshow, die traditionell am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Das 10-jährige Jubiläum blieb Helene Fischer bisher leider verwehrt. Aber wird die „Helene Fischer Show“ nach drei Absagen in Folge komplett aus dem Programm genommen? Diese Sorge konnte die Schlagersängerin ihren Fans jetzt in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung nehmen.

Ihrer erfolgreichen Weihnachtsshow will Helene Fischer noch nicht Adieu sagen. © IMAGO/Daniel Scharinger

Auf die Frage, ob mit der Weihnachtsshow nicht Schluss sei, antwortete Helene Fischer: „Das würde ich so nicht sagen. Aktuell setzen wir nur aus. Nur leider schon zum dritten Mal.“ Trotzdem hat die „Atemlos“-Sängerin mit der „Helene Fischer Show“ noch längst nicht abgeschlossen, wie sie gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung betont. „Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das wieder aufnehmen werden, wenn die Zeiten danach sind. Durch die Pandemie ist es nach wie vor mit zu viel Risiken verbunden, so eine große Show auf die Beine zu stellen.“

Helene Fischer über das Aus ihrer Weihnachtsshow: „Die Absagen waren kein Adieu“

Einen wichtigen Meilenstein will sich Helene Fischer auch auf keinen Fall nehmen lassen. „Die Absagen waren aber kein Adieu. Es gibt zudem noch mein 10-jähriges Show-Jubiläum zu feiern – selbst wenn wir es mit ein paar Jahren Verspätung nachfeiern müssten“, gibt sich der Schlagerstar im Interview kämpferisch.

Immerhin bleibt Helene Fischer so genug Zeit, sich in Ruhe auf ihre kommende Tournee vorzubereiten. 2023 steht ganz im Zeichen ihrer Mega-Tour mit 70 Konzerten in 14 Städten. Für die Rausch Live Tour 2023 peilt Helene Fischer dabei ein „neues Level der Fitness“ an. Und wer nicht bis zum nächsten Jahr auf ein Wiedersehen mit der beliebten Sängerin warten will, sollte sich den 22. Oktober 2022 rot im Kalender anstreichen. Da ist Helene Fischer zu Gast in der ARD-Sendung „Das große Schlagerjubiläum 2022 – Auf die nächsten 100!“ ihres Ex-Freundes Florian Silbereisen.